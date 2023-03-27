القنفذة تشهد إقلاع 110 شباب عن "الدخان القاتل".. ثمرة لجهود "كفى"

وأضاف: اشتملت الفعاليات على عروضٍ مرئية ومعرض تثقيفي، إضافة إلى عيادة طبية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين وقياس السكري والضغط ومرسم للطفل وتوزيع الهدايا للزوار وفريق تطوعي متخصص في هذا الشأن.