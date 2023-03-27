القنفذة تشهد إقلاع 110 شباب عن "الدخان القاتل".. ثمرة لجهود "كفى"

أعلن 110 شباب رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، وتلقّي العلاج خلال زيارتهم لمعرض جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة القنفذة، والذي أقيم بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمحافظة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
جاء ذلك ضمن فعاليات البرنامج التوعوي بأضرار التدخين والمخدرات بمهرجان حلي الشتوي 2023م.
وقال المدير التنفيذي لفرع الجمعية بالقنفذة حمزة الحليسي: أتت مشاركة الجمعية امتداداً لبرامج الجمعية ولتسليط الضوء على أضرار السموم على المجتمع.
وأضاف: اشتملت الفعاليات على عروضٍ مرئية ومعرض تثقيفي، إضافة إلى عيادة طبية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين وقياس السكري والضغط ومرسم للطفل وتوزيع الهدايا للزوار وفريق تطوعي متخصص في هذا الشأن.
وأردف "الحليسي" أن عدد الزوار تجاوز 1200 زائر من مختلف الأعمار، والذين استفادوا من العيادة والفحوصات الطبية ومرسم الطفل.
وقدم مدير "كفى" بالقنفذة شكره لمدير الشؤون الصحية لترحيبه ببرامج "كفى".