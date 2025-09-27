"الأمر بالمعروف" ببحرة تفعّل معرض "ولاء" للتوعية بالأمن الفكري بالتعاون مع الدفاع المدني

ويهدف المعرض إلى نشر الوعي الفكري من خلال مجموعة من الرسائل التوعويّة التي تركز على تعزيز الأمن الفكري، والتحذير من مهدّداته الفكرية، مع تسليط الضوء على مخاطر الغلو والتطرّف، والتأكيد على قِيَم الوسطية والاعتدال التي تُعدّ من ثوابت النهج السعودي.