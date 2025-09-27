"الأمر بالمعروف" ببحرة تفعّل معرض "ولاء" للتوعية بالأمن الفكري بالتعاون مع الدفاع المدني

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بحرة، المعرض المتنقّل "ولاء" للتوعية بالأمن الفكري، وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، ضمن جهود تكامليّة لتعزيز قِيَم الانتماء والولاء وتحقيق الأمن الفكري.
ويهدف المعرض إلى نشر الوعي الفكري من خلال مجموعة من الرسائل التوعويّة التي تركز على تعزيز الأمن الفكري، والتحذير من مهدّداته الفكرية، مع تسليط الضوء على مخاطر الغلو والتطرّف، والتأكيد على قِيَم الوسطية والاعتدال التي تُعدّ من ثوابت النهج السعودي.
ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار البرامج المشتركة بين الجهات الحكومية، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المواطنة الصالحة، وتعزيز الانتماء الوطني لدى مختلف فئات المجتمع.