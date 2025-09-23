متحف طارق عبدالحكيم بتاريخية جدة ينظم حفلاً باليوم الوطني

شارك متحف طارق عبدالحكيم بجدة التاريخية مساء اليوم الثلاثاء احتفالًا مميزًا في برحة باب جديد، باليوم الوطني الـ95، ليجعل من التراث لحنًا نابضًا بالحياة. ومنذ الساعات الأولى للفعالية، توافدت العائلات والأطفال للمشاركة في ورش العمل التفاعلية التي جمعت بين التعلّم والمتعة، إلى جانب الألعاب التفاعلية التي خلقت مساحة للتجربة والابتكار. وبرزت الجدارية الفنية كإحدى أبرز محطات الفعالية، حيث شارك الجمهور في رسم لوحة جماعية تعكس روح الانتماء والوحدة الوطنية.