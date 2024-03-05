"بيئة" و"تعليم" محافظة الكامل توقعان اتفاقية لتفعيل حملات التشجير

والمشاركة في حملات النظافة، وحملات نثر البذور في مواقع الغطاء النباتي، والإسهام في تفعيل الأيام والأسابيع الخاصة بالبيئة، مما يسهم في تثقيف المجتمع من الناحية البيئية والزراعية.