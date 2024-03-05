"بيئة" و"تعليم" محافظة الكامل توقعان اتفاقية لتفعيل حملات التشجير

وقّع مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل الدكتور محمود بن سعيد الغامدي، ومدير إدارة التعليم بالمحافظة حمد بن هيجان السلمي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مجتمعية.
يأتي ذلك بهدف تفعيل دور منسوبي التعليم والطلاب في المشاركات المجتمعية بالحملات البيئية وحملات التشجير ضمن مستهدفات "السعودية الخضراء".
وتضمنت الاتفاقية بنودًا، أهمها: أن يلتزم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بإشراك منسوبي التعليم والطلاب في الفرص التطوعية، وتنظيم الورش والندوات الإرشادية الموجهة للطلاب، وزراعة الشتلات، والمشاركة بالمهرجانات والمنتديات الخاصة بالمكتب.
ويأتي دور إدارة التعليم -وفق الاتفاقية- بالتعاون في تفعيل هذه الشراكة بتهيئة الموقع المناسب لعقد الورش والندوات التوعوية بالمدارس، ورعاية الشتلات الزراعية التي تمت زراعتها بالمدارس.
والمشاركة في حملات النظافة، وحملات نثر البذور في مواقع الغطاء النباتي، والإسهام في تفعيل الأيام والأسابيع الخاصة بالبيئة، مما يسهم في تثقيف المجتمع من الناحية البيئية والزراعية.