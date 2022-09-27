شاهد.. "تعليم الأفلاج" تنظم حفلاً خطابيًا بمناسبة اليوم الوطني 92

وشارك طلاب المدارس، بفقرات تراثية وشعبية في فناء مبنى الإدارة، تضمنت تجهيز القهوة السعودية والركوب على ظهور الإبل في صور تحاكي أهمية تاريخ المملكة المشرق الذي لا يقل أهمية عن حاضرها الزاهي.