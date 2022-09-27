شاهد.. "تعليم الأفلاج" تنظم حفلاً خطابيًا بمناسبة اليوم الوطني 92

رعى محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم الثلاثاء، الحفل الخطابي الذي نظمته إدارة تعليم الأفلاج، بمناسبة اليوم الوطني 92.
وأكدت فقرات الحفل الوطنية والتراثية للحضور تاريخ المملكة المشرق وأنه لا يقل أهمية عن حاضرها الزاهي.
حضر الحفل مدير التعليم وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورؤساء الأقسام التربوية والإدارية والمشرفين التربويين ومنسوبي التعليم بالمحافظة.
وشارك طلاب المدارس، بفقرات تراثية وشعبية في فناء مبنى الإدارة، تضمنت تجهيز القهوة السعودية والركوب على ظهور الإبل في صور تحاكي أهمية تاريخ المملكة المشرق الذي لا يقل أهمية عن حاضرها الزاهي.
وأقيم ركن فني وأوبريت وأناشيد وعروض وطنية لتعزيز الهوية الوطنية وغرس المحبة واللحمة الوطنية وبث روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء لدى أبنائنا الطلاب وتذكير النشء بحق الوطن والتقدم الذي تعيشه المملكة في ظل القيادة الرشيدة.
كما شهد الحفل مشاركة طلاب وطالبات من مدارس الطفولة المبكرة، وطلاب التربية الخاصة.