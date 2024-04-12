جولات تفتيشية على 200 منشأة.. "مصادرة أكثر من 9 أطنان من الأسماك والخضروات بجدة

نفّذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال فرعها بمكة المكرمة، جولات رقابية وتفتيشية على 200 منشأة في سوق السمك المركزي بمحافظة جدة خلال شهر رمضان وعيد الفطر؛ لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في أسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن الفرع يحرص -مع الجهات ذات العلاقة- على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
من جهته بيّن مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق، وضبطت أكثر من 264 مخالفة منها (173 إنذارًا و73 غرامة) داخل السوق.
ولفت "الزهراني" إلى أنه تمت مصادرة ما يعادل 9 أطنان (9000 كيلوجرام) من الأسماك والخضروات؛ منها أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي 2500 كيلوجرام، وأيضًا خضروات وفواكه 6500 كيلوجرام داخل السوق، ويتم ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قِبَل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة وإتلاف غير الصالح للاستهلاك منها بموجب محاضر رسمية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة.
وأكد حرص الجهات الرقابية على متابعة أعمال النظافة؛ حيث يقوم المستثمر بذلك بشكل دوري ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال؛ بل شملت محال الأسماك نفسها من حيث نظافة الأرضيات وترتيب وإخراج المنتجات وعرض الأسماك بالشكل المناسب والالتزام بالاشتراطات الوقائية.
وتابع الزهراني أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية.
وأوضح أنه يتم تشديد الرقابة اليومية من قِبَل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانيًّا وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل ودكاكين الجملة ووحدات التجزئة ومحلات أدوات الصيد والغوص، والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة.