جولات تفتيشية على 200 منشأة.. "مصادرة أكثر من 9 أطنان من الأسماك والخضروات بجدة

ولفت "الزهراني" إلى أنه تمت مصادرة ما يعادل 9 أطنان (9000 كيلوجرام) من الأسماك والخضروات؛ منها أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي 2500 كيلوجرام، وأيضًا خضروات وفواكه 6500 كيلوجرام داخل السوق، ويتم ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قِبَل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة وإتلاف غير الصالح للاستهلاك منها بموجب محاضر رسمية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة.