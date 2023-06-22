أمين جدة يدشن أكبر لوحة جدارية صديقة للبيئة باستخدام أغطية البلاستيك

دشن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم الخميس أكبر جدارية باستخدام أغطية البلاستيك على مساحة 383 متراً مربعاً، وذلك بحي الحمراء شارع الكورنيش الأوسط.
وتفصيلاً، تأتي فكرة "الجدارية " التي صممتها الفنانة خلود الفضلي بالاعتماد على "الأغطية البلاستيكية" بما يتوافق مع طموحات رؤية السعودية 2030 لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، والسعي للقضاء على التلوث بالنفايات البلاستيكية.
وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة أن اللوحة صممت بمساحة إجمالية بلغت 383 متراً مربعاً واستغرق العمل بها لمدة 8 أشهر بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أصدقاء أمانة جدة، حيث قاموا باستخدام 500 ألف غطاء بلاستيكي في تنفيذ هذه اللوحة.
وأشار "حمودة" إلى أهمية المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام البلاستيك في الأعمال الفنية تشجيعًا ودعمًا في المحافظة على البيئة من خلال الأعمال والمبادرات المجتمعية والتوعوية وذلك لتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع في المحافظة على البيئة من خلال مشاركتهم في هذه الأعمال.