أمين جدة يدشن أكبر لوحة جدارية صديقة للبيئة باستخدام أغطية البلاستيك

وأشار "حمودة" إلى أهمية المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام البلاستيك في الأعمال الفنية تشجيعًا ودعمًا في المحافظة على البيئة من خلال الأعمال والمبادرات المجتمعية والتوعوية وذلك لتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع في المحافظة على البيئة من خلال مشاركتهم في هذه الأعمال.