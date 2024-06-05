جامعة المؤسس تدشن ملتقى الابتكارات في قطاع الصحة ورعاية المسنين

عقدت جامعة المؤسس بكلية الاقتصاد والإدارة ملتقى الابتكارات في قطاع الصحة ورعاية المسنين الذي دشّنه عميد الكلية الدكتور تميم البسام، بالتعاون مع الجمعية الأسترالية- السعودية؛ لتعزيز دور نقل الثقافة بين السعودية وأستراليا.
وشهد الملتقى الذي نظمه قسم إدارة الأعمال وقسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بالكلية 4 عروض بحثية، للدكتور وليد قطان من قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بالكلية، والدكتور عمر القلادي من جامعة الملك سعود، والممرضة الأسترالية شكوفه حقيقت، وطالبة الماجستير التنفيذي في قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات أغادير كيال.
كما شهد الملتقى جلسة نقاش لعدد من الخبراء ضمّت الأستاذ الدكتور محمد باشيخ من كلية الطب بالجامعة، والدكتورة خديجة عنقاوي من قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، والمهندس جواد شودري الرئيس التنفيذي لشركة أثير لتقنية المعلومات لمعرفة السياسات الصحية المختلفة بالسعودية، والنماذج المختلفة لرعاية المسنين، ومناقشة بعض قضايا القوى العاملة في المجال الصحي.
ولفتت الدكتورة "العثماني" إلى أن الملتقى الذي شهد حضور عدد من الضيوف الأستراليين يسهم في نقل المعرفة بين السعودية ودولة أستراليا، منوهةً بما حققه الملتقى الذي يمثل أحد مخرجات المنحة التي حصلت عليها د. "العثماني" مع عدد من زملائها لجامعة فليندرز الأسترالية من مجلس العلاقات السعودية- الأسترالية المدعوم من وزارة الخارجية الأسترالية.