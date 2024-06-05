جامعة المؤسس تدشن ملتقى الابتكارات في قطاع الصحة ورعاية المسنين

ولفتت الدكتورة "العثماني" إلى أن الملتقى الذي شهد حضور عدد من الضيوف الأستراليين يسهم في نقل المعرفة بين السعودية ودولة أستراليا، منوهةً بما حققه الملتقى الذي يمثل أحد مخرجات المنحة التي حصلت عليها د. "العثماني" مع عدد من زملائها لجامعة فليندرز الأسترالية من مجلس العلاقات السعودية- الأسترالية المدعوم من وزارة الخارجية الأسترالية.