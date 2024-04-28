تعاون مشترك بين جمعية أعمال للتنمية الأسرية ووزارة التعليم

ووقع الاتفاقية عن جمعية أعمال نائب الأمين العام معاذ بن فوزان الفوزان، فيما وقعها عن وزارة التعليم المهندس مشاري بن فهد الجويرة المشرف العام على الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، وبحضور إياد بن عبد الرحمن القرعاوي المستشار والمشرف العام على مكتب وزير التعليم، والدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد عضو مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية .

وتضمنت الاتفاقية بحث سبل التعاون لمنح مساحات مجانية في المواقع المملوكة أو المستأجرة لوزارة التعليم وتمكين جمعية أعمال من تجهيزها وتشغيلها لصالح الأسر المنتجة بمنتجات الأسر بشكل احترافي بشكل مستدام من حيث الجودة والأسعار المناسبة والمتابعة من خلال ذوي الاختصاص في مجال الإنتاج الغذائي لتوفير الوجبات والمشروبات لموظفي ومراجعي الوزارة، وإمكانية التوسع لتغطية إدارات التعليم على مستوى المملكة.