تعاون مشترك بين جمعية أعمال للتنمية الأسرية ووزارة التعليم

وقَّعت جمعية أعمال للتنمية الأسرية اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.
ووقع الاتفاقية عن جمعية أعمال نائب الأمين العام معاذ بن فوزان الفوزان، فيما وقعها عن وزارة التعليم المهندس مشاري بن فهد الجويرة المشرف العام على الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، وبحضور إياد بن عبد الرحمن القرعاوي المستشار والمشرف العام على مكتب وزير التعليم، والدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد عضو مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية .
وتضمنت الاتفاقية بحث سبل التعاون لمنح مساحات مجانية في المواقع المملوكة أو المستأجرة لوزارة التعليم وتمكين جمعية أعمال من تجهيزها وتشغيلها لصالح الأسر المنتجة بمنتجات الأسر بشكل احترافي بشكل مستدام من حيث الجودة والأسعار المناسبة والمتابعة من خلال ذوي الاختصاص في مجال الإنتاج الغذائي لتوفير الوجبات والمشروبات لموظفي ومراجعي الوزارة، وإمكانية التوسع لتغطية إدارات التعليم على مستوى المملكة.
وتسعى جمعية أعمال إلى تحقيق التكامل بينها وبين وزارة التعليم لإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها، وتأهيلهم لرفع مستوى معيشتها، وتشجيعهم على الإنتاج والعمل الحر تماشياً مع رؤية 2030.
من جانبه، قدّم الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد عضو مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لوزارة التعليم لدورها في المسؤولية الاجتماعية ومساندتها لبرامج الجمعية بما ينعكس على تحسين جودة حياة الأسر السعودية ورفع المستوى المعيشي والاقتصادي لها، وتفعيل الشراكات المجتمعية وتحقيق التكامل بين الجمعية والجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.
وأشار إلى أن جمعية أعمال تحرص على استدامة مشاريع الأسر المنتجة، وتسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية، وزيادة معدلات التوظيف الذاتي في مشاريع الأسر المنتجة، والمساهمة برفع نسبة الناتج المحلي وانتعاش الاقتصاد السعودي وتنوع مصادر الدخل.