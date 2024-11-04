بعنوان "من الامتثال للأداء".. "تقني نجران" تعقد ملتقى الجودة 2024

افتتح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الدكتور محمد الزهراني، "ملتقى الجودة 2024"، الذي عُقد تحت شعار: "من الامتثال للأداء".
تضمّن الملتقى جلستين حواريتين؛ الجلسة الحوارية الأولى تواجد فيها: مدير الإدارة العامة للتعليم بنجران منصور آل شريم، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران عمر النعمي، وأمين الغرفة التجارية بمنطقة نجران خالد آل دجنة، بإدارة مدير عام شركة الأحفاد التعليمية سعيد آل مرضمة.
وحضر الجلسة الحوارية الثانية: المستشار التعليمي في الإدارة العامة للتعليم بنجران عادل آل عقران، ومدير إدارة الجودة بشركة الأحفاد التعليمية محمد التهامي، ومدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي بأمانة منطقة نجران متعب آل بحري، ومدير قسم التدريب بشركة أسمنت نجران المهندس دايا براكاش شارما، بإدارة مدير الاتصال المؤسسي بالكلية التقنية للبنين المهندس علي آل عتيق.
قدم الملتقى وكيلُ الجودة بالمعهد الصناعي الثانوي بنجران محمد آل غنام، وقد عكست الفعالية اهتمام التدريب التقني وحرصه على تبني مفاهيم الجودة وغرس قيم الامتثال وجودة الأداء، بمشاركة مجتمعية نوعية متميزة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات شبه الحكومية والأهلية، إيمانًا منه بالدور المهم الذي يجب أن يعزز هذه المفاهيم ويغرسها.
في نهاية الملتقى؛ كرم مدير إدارة التدريب التقني والمهني بنجران الدكتور محمد الزهراني، المحاورين وقادة الجلسات الحوارية والضيوف الكرام.