بعنوان "من الامتثال للأداء".. "تقني نجران" تعقد ملتقى الجودة 2024

قدم الملتقى وكيلُ الجودة بالمعهد الصناعي الثانوي بنجران محمد آل غنام، وقد عكست الفعالية اهتمام التدريب التقني وحرصه على تبني مفاهيم الجودة وغرس قيم الامتثال وجودة الأداء، بمشاركة مجتمعية نوعية متميزة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات شبه الحكومية والأهلية، إيمانًا منه بالدور المهم الذي يجب أن يعزز هذه المفاهيم ويغرسها.