"عناية" و"أوقاف الضحيان" توقعان اتفاقية تعاون لإجراء العمليات الجراحية وجلسات غسيل الكلى

وقّعت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وأوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان، اتفاقيتي تعاون لتنفيذ برنامج العمليات الجراحية وجلسات غسيل الكلى لمستفيدي جمعية "عناية".
وقّع عن "عناية" نائب الأمين العام مشاري بن محمد بن دليلة، وعن أوقاف الشيخ عبدالله الضحيان، مدير المنح شعلان بن عثمان الشعلان.
وعبّر "ابن دليلة" عن شكره وتقديره لأوقاف الشيخ عبدالله الضحيان، على مبادرتها الكريمة بإجراء العمليات الجراحية وجلسات غسيل الكلى للمرضى المحتاجين؛ تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، وامتدادًا للدعم الذي ظل يُقدم من الأوقاف للجمعية، وقال: إن الاهتمام بالمرضى الذين يحتاجون إلى إجراء العمليات الجراحية، وكذلك المرضى المحتاجين لجلسات الكلى يأتي متناغمًا مع رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي.
وأضاف "ابن دليلة": إن الجمعية تقدم خدماتها الصحية للمرضى المحتاجين من ذوي الدخل المحدود وفق أهلية العلاج المعتمدة لديها، من خلال كوادر طبية ومهنية متخصصة في مجمع عيادات عناية الطبي والذي يعد أنموذجًا يحتذى به في الرعاية الصحية الأولية ووقاية المجتمع من الأوبئة والأمراض المزمنة، وتقوم بتحويل الحالات التي تحتاج إلى تخصص دقيق إلى شركائها مزودي الخدمات الصحية (المستشفيات، والمراكز الطبية المتخصصة).
ودعا "ابن دليلة" المؤسسات والشركات أن تحذو حذو "أوقاف الضحيان" في دعم الجمعية، بما يحقق استدامتها واستمرار عطائها، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعل ما قدموه رفعة لهم في الدنيا والآخرة.
ومن جانبه، أشاد "الشعلان" بجمعية عناية؛ نظير ما تقدمه من جهود صحية تُسهم في تخفيف المعاناة عن المرضى المحتاجين، وقال: إن هذا الدعم يأتي إيمانًا من أوقاف الضحيان بتعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال للقيام بأعمال خيرية ذات أثر صحي يُلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع؛ انسجامًا مع توجهات الدولة في دعم العمل التطوعي الصحي، وتفعيل برامج المشاركة المجتمعية.