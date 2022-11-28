"عناية" و"أوقاف الضحيان" توقعان اتفاقية تعاون لإجراء العمليات الجراحية وجلسات غسيل الكلى

وعبّر "ابن دليلة" عن شكره وتقديره لأوقاف الشيخ عبدالله الضحيان، على مبادرتها الكريمة بإجراء العمليات الجراحية وجلسات غسيل الكلى للمرضى المحتاجين؛ تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، وامتدادًا للدعم الذي ظل يُقدم من الأوقاف للجمعية، وقال: إن الاهتمام بالمرضى الذين يحتاجون إلى إجراء العمليات الجراحية، وكذلك المرضى المحتاجين لجلسات الكلى يأتي متناغمًا مع رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي.