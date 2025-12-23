"صعوبات التعلّم" و"أبطال التأتأة" يوقّعان مذكرة شراكة لخدمة ذوي اضطرابات النطق

من جانبه، أوضح المالكي أن المذكرة تعزز من دور فريق أبطال التأتأة في خدمة المستفيدين، وتسهم في تطوير مبادرات فعّالة تدعم الأشخاص الذين يعانون من التأتأة، وتمكنهم من تجاوز التحديات، وتعزيز الثقة بالنفس، والمشاركة الإيجابية في المجتمع.