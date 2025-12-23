"صعوبات التعلّم" و"أبطال التأتأة" يوقّعان مذكرة شراكة لخدمة ذوي اضطرابات النطق

وقّعت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلّم مذكرة شراكة مع فريق "أبطال التأتأة"، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتكامل الجهود لخدمة ذوي صعوبات التعلّم واضطرابات النطق، من خلال تطوير البرامج التوعوية والتأهيلية الموجهة للمستفيدين وأسرهم.
ومثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارتها الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، فيما مثّل فريق أبطال التأتأة مؤسسه الأستاذ عبدالله معيض المالكي، وذلك في إطار دعم المبادرات المجتمعية، وبناء شراكات نوعية ذات أثر مستدام.
وأكد الدكتور آل عثمان أن هذه الشراكة تُعد خطوة مهمة في مسار العمل التكاملي، وتعكس حرص الجمعية على توسيع نطاق الشراكات الفاعلة، بما يعزز تمكين المستفيدين ورفع مستوى الوعي المجتمعي، عبر تقديم برامج نوعية تحقق أهداف الجمعية ورسالتها.
من جانبه، أوضح المالكي أن المذكرة تعزز من دور فريق أبطال التأتأة في خدمة المستفيدين، وتسهم في تطوير مبادرات فعّالة تدعم الأشخاص الذين يعانون من التأتأة، وتمكنهم من تجاوز التحديات، وتعزيز الثقة بالنفس، والمشاركة الإيجابية في المجتمع.