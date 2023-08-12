انطلاق "صيف غرفة القصيم" غدًا.. حزمة برامج تدريبية وتأهيلية مجانية تستمر حتى 16 أغسطس

ويشتمل البرنامج التدريبي، الذي تعمل على تنظيمه إدارة التدريب في غرفة القصيم، على العديد من الورش والموضوعات التي تتناول طرق ومفاهيم المحاسبة للمبتدئين وغير المختصين، كذلك معنى وكيفية التسويق العصري الحديث للمنتجات والمشاريع، بالإضافة إلى دراسة وتبيان القيمة المضافة وكيفية التعامل معها، ومهارات الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني، وطرق التعامل والتعاطي مع هجمات الاحتيال والنصب التي تستهدف الأفراد والمجموعات، من خلال اختراق البرمجيات والمواقع الإلكترونية.