انطلاق "صيف غرفة القصيم" غدًا.. حزمة برامج تدريبية وتأهيلية مجانية تستمر حتى 16 أغسطس

تنطلق ابتداء من غد وحتى 16 أغسطس، حزمة من البرامج التأهيلية والتطويرية المجانية، التي تقدّمها "غرفة القصيم" ضمن خطتها التدريبية تحت عنوان "صيف غرفة القصيم تدريب وإلهام".
ويقوم خلالها عدد من المختصين في مجال ريادة الأعمال والتأهيل، بطرح خبراتهم واستعراض تجاربهم ومعارفهم للمستفيدين والمهتمين من الجنسين.
ويشتمل البرنامج التدريبي، الذي تعمل على تنظيمه إدارة التدريب في غرفة القصيم، على العديد من الورش والموضوعات التي تتناول طرق ومفاهيم المحاسبة للمبتدئين وغير المختصين، كذلك معنى وكيفية التسويق العصري الحديث للمنتجات والمشاريع، بالإضافة إلى دراسة وتبيان القيمة المضافة وكيفية التعامل معها، ومهارات الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني، وطرق التعامل والتعاطي مع هجمات الاحتيال والنصب التي تستهدف الأفراد والمجموعات، من خلال اختراق البرمجيات والمواقع الإلكترونية.
وسيكون الحديث عن نظام العمل السعودي والآلية والضوابط التي تقوم عليها التشريعات والتنظيمات التجارية من أبرز الورش المقدمة خلال البرنامج.
وقال مدير إدارة التدريب في غرفة القصيم، سعود أبا الخيل: البرنامج التدريبي الممتد خلال الأسبوع القادم، مجاني ومفتوح للجنسين، وسيكون عبر منصة ZOOM مع منح المستفيدين لشهادات حضور وإتمام.
وأضاف: غرفة القصيم تسعى من خلال برامجها التدريبية والتأهيلية إلى تحقيق مستهدفاتها التنظيمية والتطويرية في مجتمع قطاع الأعمال والتنمية، وخلق ثقافة الاستدامة المثلى والمستمرة لاستثمار قدرات وطاقات المختصين؛ لخلق جيل استثماري وتنموي واعد وناجح.