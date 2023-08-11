"البر الخيرية" بـ"حكامية جازان" تنفّذ مشروع سقيا الماء بمبلغ مليون ريال

وفي التفاصيل: أوضح رئيسُ مجلس إدارة الجمعية علي بن عثمان حكمي، أن المشروع يستهدف 1200 أسرة، والمساجد الكبيرة بمركز الحكامية البالغ عددها 6 مساجد، وذلك من خلال توفير البرادات وعبوات مياة الشرب الصحية المبردة على مدى 6 أشهر أثناء فترة المشروع.