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"البر الخيرية" بـ"حكامية جازان" تنفّذ مشروع سقيا الماء بمبلغ مليون ريال

يستهدف 1200 أسرة والمساجد الكبيرة بالمركز بدعم من منصة إحسان
"البر الخيرية" بـ"حكامية جازان" تنفّذ مشروع سقيا الماء بمبلغ مليون ريال

تنفّذ جمعيةُ البر الخيرية بمركز الحكامية بمنطقة جازان، مشروعَ سقيا الماء بمبلغ مليون ريال، وهو أحد أبرز المشاريع التي تنفّذها الجمعية بدعم من منصة "إحسان".

وفي التفاصيل: أوضح رئيسُ مجلس إدارة الجمعية علي بن عثمان حكمي، أن المشروع يستهدف 1200 أسرة، والمساجد الكبيرة بمركز الحكامية البالغ عددها 6 مساجد، وذلك من خلال توفير البرادات وعبوات مياة الشرب الصحية المبردة على مدى 6 أشهر أثناء فترة المشروع.

وقدّم رئيسُ الجمعية شكرَه وتقديره لمنصة إحسان؛ لدعمهم الدائم والمستمر، سائلًا المولى عز وجل لهم الأجر والمثوبة.

جازان
منصة إحسان
جمعية البر الخيرية
جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية

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