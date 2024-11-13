وزير النقل يرعى المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية.. الأربعاء المقبل

يرعى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر الأربعاء المقبل، المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية بالرياض، ويستمر لمدة يومين، ليكون منصةً إستراتيجية تجمع قادة القطاع وصنّاع القرار من أنحاء العالم لرسم مستقبل القطاع السككي في المنطقة، ويعتبر الحدث الأول من نوعه في المملكة.