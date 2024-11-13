وزير النقل يرعى المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية.. الأربعاء المقبل

يرعى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر الأربعاء المقبل، المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية بالرياض، ويستمر لمدة يومين، ليكون منصةً إستراتيجية تجمع قادة القطاع وصنّاع القرار من أنحاء العالم لرسم مستقبل القطاع السككي في المنطقة، ويعتبر الحدث الأول من نوعه في المملكة.
ويهدف الحدث إلى تسريع عجلة الابتكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة المحلية وعقد الشراكات والاتفاقيات المثمرة لتسهم في تطوير القطاع السككي بالمملكة.
ويأتي ذلك تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتطلعات رؤية السعودية 2030.