"السلمي" يكرم فريق التحول الرقمي بعد حصده المركز الثاني بين جهات التعليم بالمملكة

وبيّن "القحطاني" أن فريق التحول الرقمي يعمل حاليًّا على تحقيق مستهدفات الجامعة، إلى جانب مستهدفات الجامعة خلال عام ٢٠٢٤م؛ حيث يعمل الفريق على حوكمة التعلم الإلكتروني، وضمان الجودة التعليمية الإلكترونية، وتطوير مقررات بجودة عالية، بالإضافة إلى العمل على إيجاد مسارات تعلم مرنة نوعية، وبرامج تعلم عن بعد تتماشى مع متطلبات السوق، إلى جانب العمل على مؤشر التحول الرقمي، وكفاءة المحتوى الرقمي، وتبني التقنيات الناشئة، وحوكمة المعامل والبرمجيات التعليمية، واستمرارية الأعمال من خلال حلول أمنية سيبرانية ذات كفاءة عالية.