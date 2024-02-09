"السلمي" يكرم فريق التحول الرقمي بعد حصده المركز الثاني بين جهات التعليم بالمملكة

أكد رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن من أهم عوامل التقدم في عصرنا الحالي التحول الرقمي، وأن الجامعة بكافة كوادرها الوطنية تعمل جنبًا إلى جنب على توظيف التقنية لتحسين البيئة الجامعية، وتعزيز الابتكار الرقمي في الخدمات الإلكترونية؛ من أجل تحقيق التكامل بين كافة أنظمة الجامعة لتقديم تجربة مميزة.
وفي التفاصيل: جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم فريق التحول الرقمي، مؤخرًا، بعد حصول الجامعة على المركز الثاني من بين 36 جهة تعليمية وتدريبية، في مؤشر التحول الرقمي الحكومي 2023م؛ نظير تميز أدائها وكفاءة أنظمتها الإلكترونية ومحتواها الرقمي، إلى جانب تكامل خدماتها الرقمية، وذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية، الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن" في نسخته الثانية.
وأضاف الدكتور "السلمي": أن الجامعة تعمل على حوكمة المنصات والمشاريع والمعايير التقنية، لتحقيق كفاءة التشغيل والإنفاق، وتفعيل إطار حوكمة فعالة للتحول الرقمي في الجامعة، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات والعمليات وأتمتتها بما يحقق أهداف الجامعة الاستراتيجية.
من جانبه أوضح عميد الخدمات الإلكترونية بجامعة الملك خالد الدكتور حامد بن صالح القحطاني، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتفعيل الجانب الرقمي بما ينعكس على جودة الخدمات الأكاديمية وتسهيلها، لافتًا النظر إلى تحقيق الجامعة مراكز متقدمة على مستوى قطاع التعليم والتدريب.
وبيّن "القحطاني" أن فريق التحول الرقمي يعمل حاليًّا على تحقيق مستهدفات الجامعة، إلى جانب مستهدفات الجامعة خلال عام ٢٠٢٤م؛ حيث يعمل الفريق على حوكمة التعلم الإلكتروني، وضمان الجودة التعليمية الإلكترونية، وتطوير مقررات بجودة عالية، بالإضافة إلى العمل على إيجاد مسارات تعلم مرنة نوعية، وبرامج تعلم عن بعد تتماشى مع متطلبات السوق، إلى جانب العمل على مؤشر التحول الرقمي، وكفاءة المحتوى الرقمي، وتبني التقنيات الناشئة، وحوكمة المعامل والبرمجيات التعليمية، واستمرارية الأعمال من خلال حلول أمنية سيبرانية ذات كفاءة عالية.
بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا تناول أبرزَ إنجازات عمادة الخدمات الإلكترونية لعام 2023م، والتي حققت خلالها جائزة التميز في المشاركة المجتمعية في مجال التعلم الإلكتروني، وشهادة ISO للمواصفات الدولية الخاصة باستمرارية الأعمال لتعزيز الأمان الرقمي، وجائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني مسار الأثر فرع إثراء الموارد التعليمية المفتوحة، بالإضافة إلى جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني مسار الأثر فرع تنمية القدرات البشرية، وتحقيقها المركز الثاني على مستوى جهات التعليم والتدريب بالمملكة للتحول الرقمي مرحلة التكامل.
وفي الختام: كرّم رئيسُ الجامعة فريقَ التحول الرقمي، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق قفزات رقمية نوعية للجامعة .