"فيصل بن سلطان" يدشن "جمعية أسوة" للتعريف بسيرة الرسول عليه السلام

دشن الأمير فيصل بن سلطان ناصر عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الاثنين، جمعية أسوة للتعريف بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بمحافظة جدة.
وخلال التدشين، قدم الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله، على ما يقدمونه من دعم ورعاية لعمل الجمعيات والمؤسسات الوطنية الخيرية، التي تقوم برسالة كبيرة لخدمة المجتمع وفق ما جاءت به رؤية المملكة 2030.
وبيّن الأمير أن "اسم هذه الجمعية يحمل مسؤولية كبيرة، ونحن في هذا الزمان بأمس الحاجة إلى نشر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بسائر الوسائل الممكنة عبر التقنية الحديثة في هذا العصر التي أصبحت هي المنبر المؤثر الأول".
وأكد الأمير فيصل بن سلطان أن الجيل الجديد يحتاج إلى الاقتداء بسيرة الرسول العطرة والتربية الصحيحة عليها وفق ما جاءت به، سائلاً الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد فيما يقدمونه لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعريف بها ونشرها.