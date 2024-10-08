"فيصل بن سلطان" يدشن "جمعية أسوة" للتعريف بسيرة الرسول عليه السلام

وخلال التدشين، قدم الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله، على ما يقدمونه من دعم ورعاية لعمل الجمعيات والمؤسسات الوطنية الخيرية، التي تقوم برسالة كبيرة لخدمة المجتمع وفق ما جاءت به رؤية المملكة 2030.