جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن تعقد ورشة عمل بالرياض

عقدت جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض ورشة عمل بعنوان: استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة القرآن الكريم وقد شارك في الورشة عددٌ من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي وتم استعراض ومناقشة عددٍ من المحاور.