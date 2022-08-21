"تعليم القويعية" تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد 1444هـ

أنهت إدارة التعليم بمحافظة القويعية، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 1444هـ؛ لضمان بداية قوية وفق الخطط المرسومة بخطوات عملية وميدانية.
وجرى العمل على 10 منافسات للصيانة العامة والتكييف والنظافة وتوفير المياه في جميع المدارس بتكلفة 18 مليون ريال، إضافة إلى الانتهاء من إيصال الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية.
وتوجيه المعلمين لمدارسهم عبر حركة النقل الداخلي، وقيام فرق الصيانة بجولات مكثفة على المدارس؛ للتأكد من سلامة الكهرباء وأجهزة التكييف والسباكة.
كما يجري العمل حاليًا على إنهاء إجراءات المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية.
وقال مدير التعليم بالقويعية صالح بن عبدالله الزهراني: إن الإدارة تحولت إلى خلية نحل منذ وقت مبكر لمناقشة كل الخطط والعمل على الاستعداد التام لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ.
وأضاف أن فرق العمل تعمل بمنظومة متكاملة في إطار الحرص على الإنجاز والتكامل، منوهًا إلى أن الازدهار والتطور الذي يشهده التعليم يأتي وفقًا للدعم السخي والتوجيهات السديدة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وكذلك المتابعة والتوجيهات من وزير التعليم ومساعده.