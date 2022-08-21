"تعليم القويعية" تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد 1444هـ

وأضاف أن فرق العمل تعمل بمنظومة متكاملة في إطار الحرص على الإنجاز والتكامل، منوهًا إلى أن الازدهار والتطور الذي يشهده التعليم يأتي وفقًا للدعم السخي والتوجيهات السديدة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وكذلك المتابعة والتوجيهات من وزير التعليم ومساعده.