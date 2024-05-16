مدير مستشفى تيماء يُكَرّم الممرضين والممرضات في يومهم العالمي

أقام مستشفى تيماء العام احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي يصادف ١٢ مايو من كل عام، بحضور مدير المستشفى عيد بن رويعي العطوي، والمدير الطبي، ورؤساء الأقسام. وشهد الاحتفال عددًا من الكلمات، وفيديو أبرَزَ جهود الكوادر التمريضية في المستشفى.
وألقى مدير خدمات التمريض بالمستشفى فالح ظاهر العنزي، كلمة عن أهمية مهنة التمريض باعتبارها فنًّا وعلمًا وإنسانية وإمدادًا للمجتمع بخدمات علاجية في طبيعتها تساعد على بقاء الفرد صحيحًا، كما تمنع المضاعفات الجانبية.. وذكر الدكتور محسن عبدالكريم كلمة الإدارة الطبية تَحَدث فيها عن مراحل مهنة التمريض وجهودها في مواجهة الأوبئة ومن ضمنها جائحة كورونا التي نجحت فيها المملكة العربية السعودية على مستوى العالم.
ثم كلمة لقسم الخدمات المساندة ألقاها المهندس مطلق الركابي، والأخصائي طلال العنزي، أشادا فيه بما يقدمه الممرضون والممرضات في المستشفى؛ فيما أثنى مدير المستشفى "العطوي" في كلمته على الطواقم التمريضية بشكل عام وطاقم التمريض في المستشفى؛ على ما يقومون به من جهود عظيمة وإنسانية نبيلة؛ حيث تم تكريم المميزين بدروع وشهادات تقدير.
وشهد الاحتفال مشاركة مكتب التعليم بمحافظة تيماء في عمل أوبريت قدّمته طالبات من الابتدائية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، تقديرًا لأبطال الصحة؛ وذلك بحضور رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم المحافظة سليمان عقيل الشمري، وقد أشاد مدير المستشفى عيد العطوي، في كلمته، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الممرضون والممرضات؛ باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة خدمات الرعاية الصحية والخط الأول في مواجهة الأمراض، إلى جانب التثقيف الصحي ومشاركتهم في الأعمال التطوعية الصحية.