مدير مستشفى تيماء يُكَرّم الممرضين والممرضات في يومهم العالمي

وألقى مدير خدمات التمريض بالمستشفى فالح ظاهر العنزي، كلمة عن أهمية مهنة التمريض باعتبارها فنًّا وعلمًا وإنسانية وإمدادًا للمجتمع بخدمات علاجية في طبيعتها تساعد على بقاء الفرد صحيحًا، كما تمنع المضاعفات الجانبية.. وذكر الدكتور محسن عبدالكريم كلمة الإدارة الطبية تَحَدث فيها عن مراحل مهنة التمريض وجهودها في مواجهة الأوبئة ومن ضمنها جائحة كورونا التي نجحت فيها المملكة العربية السعودية على مستوى العالم.