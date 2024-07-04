بالفيديو... مواطن يوثق نهل رمال بالقنفذة ويطالب الجهات المعنية بالتدخل

وفي التفاصيل أوضح المواطن أن الموقع الظاهر في الصور يقع في وادي أم السلم بمركز أحد بني زيد التابع لمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة ،وأن المعدات تعمل باستمرار وفي المساء وتبين ذلك بموجب اتساع دائرة جرف الرمال بالشيولات يصل عرضها إلى 300 متر على مستوى سطح الأرض.