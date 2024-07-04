بالفيديو... مواطن يوثق نهل رمال بالقنفذة ويطالب الجهات المعنية بالتدخل

وثق مواطن "تحتفظ سبق باسمه" قيام معدات تنهل الرمال وتنقلها بواسطة قلابات إلى أماكن أخرى لغرض بيعها والمتاجرة بها.
وفي التفاصيل أوضح المواطن أن الموقع الظاهر في الصور يقع في وادي أم السلم بمركز أحد بني زيد التابع لمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة ،وأن المعدات تعمل باستمرار وفي المساء وتبين ذلك بموجب اتساع دائرة جرف الرمال بالشيولات يصل عرضها إلى 300 متر على مستوى سطح الأرض.
وطالب المواطن من الجهات المسؤولة وقف هذا النهل الجائر الذي قد يتسبب في مخاطر مستقبلية تضر الطبيعة وتشوه المنظر البصري والحضاري لتلك المنطقة.
من جانبه أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أنه تم وقوف المختصين على الموقع واتضح أنه لا يوجد أي معدات بالموقع وجار متابعة الموقع لضبط المخالفين.