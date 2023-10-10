أمير الباحة يدشّن الحملة التوعوية بالأمن السيبراني بإمارة المنطقة "حريص"

وأكّد سموّه على أهمية الحملة في تعريف المشاركين من منسوبي الإمارة بأهمية الأمن السيبراني، والمحافظة على كل ما يتعلّق بأنظمة الإمارة وما تحتويه من بيانات ومعلومات، مشددًا سموّه على ضرورة الاستفادة من الحملة؛ سعيًا لضمان أعلى معايير الأمن السيبراني بالإمارة.