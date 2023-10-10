أمير الباحة يدشّن الحملة التوعوية بالأمن السيبراني بإمارة المنطقة "حريص"

دشّن صاحبُ السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم؛ الحملةَ التوعوية بالأمن السيبراني لموظفي إمارة المنطقة "حريص"، وذلك ببهو الإمارة.
واستمع سموه إلى شرح مفصّل من مدير إدارة أمن المعلومات بالإمارة، المهندس رائد بن صالح الغامدي، عن الحملة التي تهدف لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى المنسوبين من خلال منصة حريص التفاعلية التي تقدم البرامج التدريبية والتوعوية.
وأكّد سموّه على أهمية الحملة في تعريف المشاركين من منسوبي الإمارة بأهمية الأمن السيبراني، والمحافظة على كل ما يتعلّق بأنظمة الإمارة وما تحتويه من بيانات ومعلومات، مشددًا سموّه على ضرورة الاستفادة من الحملة؛ سعيًا لضمان أعلى معايير الأمن السيبراني بالإمارة.