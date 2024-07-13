أمير الباحة يكرم "مشارى بن سعود" لجهوده في تأسيس جائزة المنطقة للإبداع والتميز

كرّم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس مجلس إدارة جائزة الباحة للإبداع والتميز، الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز حفظه الله، نظير الجهود التي بذلها سموه في تأسيس هذه الجائزة التي تهتم بالمتميزين والمبدعين في منطقة الباحة، وذلك بحضور أمين عام الجائزة الدكتور منصور سعيد أبوراس.
يشار إلى أن الجائزة قد تأسست بقرار من الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز في عام 1433هـ خلال توليه لإمارة المنطقة، والتي وصلت في هذا العام إلى دورتها التاسعة، تم خلالها تكريم مئات المبدعين والمتميزين من الأفراد والإدارات والجهات الحكومية والأهلية في مختلف فروع التميز الإنساني، حتى أصبحت هذه الجائزة رافداً هاماً لدعم التنمية والتميز والتفوق والإبداع في منطقة الباحة على مستوى الجهات والأفراد، وعلى مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتستمر أعمالها إلى اليوم كمنارة بارزة تستقطب جموع المبدعين والمتميزين.
فيما نوه أمير منطقة الباحة بالجهود التي بذلها الأمير مشاري بن سعود في تأسيس هذه الجائزة، التي تعد إحدى ثمار أفكار سموه لتحمل اسم المنطقة وتُعنى بالإبداع والتفوق، من أجل تشجيع المبدعين واستنهاض همم الآخرين لبلوغ الأهداف المميزة والبناءة التي تعود بالخير على المنطقة وأبنائها، الذين عُرف عنهم الجد والاجتهاد والميل نحو الإبداع والتفوق في مختلف المجالات، وأن تكون حاضنة وراعية لكل متفوق ومبدع يسعى لخدمة وطنه ومجتمعه.