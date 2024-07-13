أمير الباحة يكرم "مشارى بن سعود" لجهوده في تأسيس جائزة المنطقة للإبداع والتميز

يشار إلى أن الجائزة قد تأسست بقرار من الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز في عام 1433هـ خلال توليه لإمارة المنطقة، والتي وصلت في هذا العام إلى دورتها التاسعة، تم خلالها تكريم مئات المبدعين والمتميزين من الأفراد والإدارات والجهات الحكومية والأهلية في مختلف فروع التميز الإنساني، حتى أصبحت هذه الجائزة رافداً هاماً لدعم التنمية والتميز والتفوق والإبداع في منطقة الباحة على مستوى الجهات والأفراد، وعلى مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتستمر أعمالها إلى اليوم كمنارة بارزة تستقطب جموع المبدعين والمتميزين.