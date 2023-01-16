60 عضواً من "مشاة الفجر" بالرياض يزورون جازان

اِخْتُتِم برنامج زيارة فريق مشاة الفجر بالرياض، لمنطقة جازان، بعد أن استمرت الزيارة ستة أيام، وذلك ضمن برنامج زيارات الفريق السنوية لمناطق السعودية.
واشتمل البرنامج على زيارة لرئيس جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بحضور وكلاء الجامعة، وذلك في صالة الاستقبال بمكتب رئيس الجامعة، وألقى كلمةً رحب فيها بالحضور، مبيناً مشاريع الجامعة وبرامجها الأكاديمية في التعليم وخدمة المجتمع، مؤكداً سعي الجامعة في توفير الخدمات لهذا الفريق، وكل ضيوف المنطقة الكرام، وهذا ما دأبت عليه الجامعة منذ إنشائها.
وتحدث رئيس اللجنة التحضيرية للزيارة مهدي السروري عن جهود معالي رئيس الجامعة في نجاح البرنامج المُعد لهذه الزيارة، مشيداً بجهود جامعة جازان وفرع الجامعة بفرسان (الكلية الجامعية للبنات) في خدمة الفريق وتقديم التسهيلات لهم، مشيراً إلى أن الفريق يضمُ عدداً من القيادات العسكرية والطيارين والمهندسين والأكاديميين ورجال الثقافة والأدب، بعدها ألقى قائدُ فريق مشاة الفجر بالرياض اللواء الركن متقاعد خالد الشريف، نبذة عن الفريق والذي يضم في زيارته للمنطقة ٦٠ عضواً من جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
فيما شكر رئيس النشاط الثقافي للفريق، الدكتور جبران سحاري رئيس الجامعة، على جهوده في نهضة الجامعة، وتحقيق الأهداف والتطلعات، وتفاعله مع زيارة الفريق للمنطقة.
بعد ذلك أُقيمت أصبوحةٌ رياضية سياحية على مسرح كلية الهندسة والحاسب الآلي؛ شارك فيها قائد الفريق متحدثاً عن محور عنوانهُ أهمية المشي وفوائده الصحية، فيما تحدث رئيس النشاط الثقافي للفريق عن محورٍ عنوانهُ عوامل الجذب السياحي في منطقة جازان؛ وأدار الأصبوحة الإعلامي المذيع مهدي السروري، وعقِب ذلك قام الوفد بجولةٌ في المدينة الجامعية.
وتوجه أعضاءُ الفريقِ إلى صبيا تلبيةً لدعوةِ رجُلَي الأعمال عبدالله وعماد ابنَي يحيى طيري بفندق "دوفيل إن صبيا"، حيث أقيم حفلٌ خطابي بهذه المناسبة تضمن كلمة للشيخ العباس بن أحمد الحازمي، أشاد فيها بهذه البادرة التي تنشر ثقافة المشي بين أرجاء الوطن، متحدثاً عن طبيعة جازان الخلابة وتضاريسها المتنوعة، فيما أُلقيت العديدُ من القصائد الشعرية والكلمات المتنوعة في الحفل، وتناول الجميع طعام العشاء الشعبي الجازاني.
وقام الفريق بزيارة محافظ جزر فرسان عبدالله الظافري؛ وتخلل الزيارة حفلٌ خطابي بهذه المناسبة تحدث فيه محافظ فرسان عن أهم معالم الجزيرة، ورحب بهم مبدياً استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات من أجل نجاح هذه الزيارة، وتحدث رئيس بلدية فرسان المهندس مشاري الحاذق، عن مشاريع فرسان ومستقبلها السياحي.
وقدم سليمان بلعوص أحد أعيان المحافظة؛ نبذةً عن تاريخ فرسان، وقدم قائد الفريق تعريفاً بنشاطهم في نشر ثقافة المشي، وتخلل ذلك عدد من القصائد الشعرية، كما قام الفريق بزيارة مماثلة لللشاعر إبراهيم مفتاح، وزيارة الأديب حمد العقيل بمنزله بالعارضة، حيثُ أقام حفلاً خطابياً ألقى فيه كلمةً رحب فيها بضيوف المنطقة، وألقى عليهم قصيدةً شعرية عن فوائد المشي، وأهداهم عدداً من دواوينه الشعرية، وضم الحفل الكلمات الترحيبية والقصائد الشعرية.
وتضمن البرنامج زيارة المعالم التاريخية والأثرية والأماكن السياحية ومزارع البُن في كل من مدينة جازان ومحافظات جزر فرسان وأبوعريش والعارضة وفرسان والداير بني مالك، ومارس الفريق رياضة الإصعاد (هايكنج) في جبل الدقم ووادي لجب.