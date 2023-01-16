60 عضواً من "مشاة الفجر" بالرياض يزورون جازان

وقدم سليمان بلعوص أحد أعيان المحافظة؛ نبذةً عن تاريخ فرسان، وقدم قائد الفريق تعريفاً بنشاطهم في نشر ثقافة المشي، وتخلل ذلك عدد من القصائد الشعرية، كما قام الفريق بزيارة مماثلة لللشاعر إبراهيم مفتاح، وزيارة الأديب حمد العقيل بمنزله بالعارضة، حيثُ أقام حفلاً خطابياً ألقى فيه كلمةً رحب فيها بضيوف المنطقة، وألقى عليهم قصيدةً شعرية عن فوائد المشي، وأهداهم عدداً من دواوينه الشعرية، وضم الحفل الكلمات الترحيبية والقصائد الشعرية.