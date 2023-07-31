حائل.. "الشمري" يدشِّن مركز القسطرة القلبية والرعاية عن بُعد والطب الاتصالي بـ"السعودي الألماني"

وأوضح "الشمري" أن "صحة حائل" تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي؛ للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك وفق بنود رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية، بتوجيهات ومتابعة من وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل. ‏