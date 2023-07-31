حائل.. "الشمري" يدشِّن مركز القسطرة القلبية والرعاية عن بُعد والطب الاتصالي بـ"السعودي الألماني"

دشَّن اليوم المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، مركز القسطرة القلبية، ومركز الرعاية "عن بُعد" والطب الاتصالي في المستشفى السعودي الألماني، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الصحية ضمن خطط الاستثمار الصحي بالمنطقة ودعم القطاع الخاص، والمساهمة بتعزيز الخدمات الصحية التي تقدمها صحة المنطقة ممثلة في إدارة تنمية الاستثمار والتراخيص.
وأوضح "الشمري" أن "صحة حائل" تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي؛ للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك وفق بنود رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية، بتوجيهات ومتابعة من وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وتُعرف خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والطب الاتصالي بأنها عبارة عن استخدام مجموعة من التقنيات الإلكترونية الحديثة، مثل المواقع الإلكترونية والوسائط المتعددة وتطبيقات الأجهزة الذكية من قِبل المنشآت الصحية أو الممارسين الصحيين؛ للتمكُّن من التواصل الآمن والمباشر بين المريض والممارس الصحي بغرض تقييم الحالة الصحية وعلاج المريض. وتشمل تلك الخدمات خدمات الرعاية الصحية "عن بُعد"، والطب الاتصالي، والاستشارات الطبية، ومتابعة المرضى "عن بعد"، وضمان استمرار الخطة العلاجية على أكمل وجه.
ومن أهداف مركز الرعاية "عن بُعد" والطب الاتصالي: تقديم خدمات الوصول السريع للممارسين الصحيين؛ للإجابة عن جميع الأسئلة الطبية، وإسداء النصائح والاستشارات، والمساعدة في إيجاد المعلومات الطبية الصحيحة التي يحتاج إليها طالب الخدمة.