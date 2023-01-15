أمانة جدة تصدر العدد الثاني لمجلة "نحو المليون" لعام 2022

وأشار إلى أن العدد الثاني لمجلة "نحو المليون" أبرز جهود تحسين المظهر البصري بمشاركة 3 آلاف من المتطوعين والمتطوعات، والتي أسهمت في نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، مضيفًا أن الأمانة مستمرة في تنفيذ العديد من المبادرات المميزة خلال العام الحالي 2023، التي ستُنشَر عبر منصة "أصدقاء أمانة جدة" للمشاركة المجتمعية والتطوعية؛ ما يمكن الجميع من أفراد ومؤسسات من المشاركة بالأفكار المجتمعية؛ حيث سيجدون الدعم والتمكين لتتحول الفكرة إلى واقع منفذ في مدينة جدة.