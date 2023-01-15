أمانة جدة تصدر العدد الثاني لمجلة "نحو المليون" لعام 2022

أصدرت الإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة العدد الثاني من مجلة "نحو المليون" للأعمال التطوعية في مختلف مجالاتها، بمشاركة الجهات المعنية. واحتوى العدد على منجزات الأمانة في الجانب التطوعي بمختلف مجالاته، ودعمها في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع؛ تحفيزّا للمشاركة المجتمعية.
وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بالأمانة المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن العدد الجديد عكس جوانب عديدة من جهود أمانة جدة في الأعمال التطوعية خلال العام الماضي الذي شهد تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، والتي شملت: التطوع التخصصي - مراقب مجتمعي ورسم الجداريات –والتصوير - والتطوع العام الزراعة - والأنشطة الرياضية والتبرع بالدم.
وأضاف حمودة أن العدد عرض مجهودات البرامج التي نفذت مع مؤسسات المجتمع وقطاعاته المختلفة؛ حيث جرى تفعيل ملتقى "نحو المليون" بمشاركة الجهات المعنية؛ لدعم العمل التطوعي، فيما نفذت الأمانة "ملتقى جدة قادرون" بمشاركة غرفة جدة والجهات الحكومية بالمحافظة؛ لتعزيز جهود الأمانة في دعم وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة المجتمعية، كما تمت المشاركة في تنظيم لجان السلامة المرورية التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.
وأشار إلى أن العدد الثاني لمجلة "نحو المليون" أبرز جهود تحسين المظهر البصري بمشاركة 3 آلاف من المتطوعين والمتطوعات، والتي أسهمت في نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، مضيفًا أن الأمانة مستمرة في تنفيذ العديد من المبادرات المميزة خلال العام الحالي 2023، التي ستُنشَر عبر منصة "أصدقاء أمانة جدة" للمشاركة المجتمعية والتطوعية؛ ما يمكن الجميع من أفراد ومؤسسات من المشاركة بالأفكار المجتمعية؛ حيث سيجدون الدعم والتمكين لتتحول الفكرة إلى واقع منفذ في مدينة جدة.