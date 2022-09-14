جمعية "سفراء التراث" تطلق حملة توعوية وتثقيفية للتعريف بتاريخ السعودية

وتهدف الفعالية إلى تعريف جميع أطياف المجتمع السعودي بتاريخ كل مناطق المملكة وأهم الآثار فيها؛ وذلك انطلاقًا من الهدف الأسمى لدى الجمعية في تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن المعطاء وتقويتها، وتنمية شعور الفخر بهذا الإرث الحضاري العميق، إضافة إلى دعم الجمعية لرؤية المملكة المباركة 2030، التي أولت جانب التراث والاهتمام به عناية فائقة النظير، وجعلت الاحتفاء والتعريف بتاريخ المملكة من أولوياتها ومن أهدافها.