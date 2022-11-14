"وسم" تعلن عن استعدادات حفلها التوعوي لمرض التصلب المتعدد

فيما كشف المستشار الإعلامي مكي آل سالم، مدير المركز الإعلامي في الجمعية، أن إقامة المؤتمرات الصحفية، هي فرصة لمشاركة الجهات الإعلامية، في المناسبات الخاصة والعامة، مما يوفر الوقت ويعزز ثقافة المؤتمرات الصحفية التي يُسهل من خلالها الإعلان عن مناسبة كهذه المناسبة الغالية في المجتمع، كون الكوادر الإعلامية تميزت بالحضور والمشاركة عبر المراكز الإعلامية، خصوصًا المركز الإعلامي للمؤتمر الصحفي للإعلان عن حفل جمعية وسم للتصلب المتعدد بجدة، الذي يعمل على توعية المجتمع والمصابين بالتصلب المتعدد وأسرهم لرفع مستوى الوعي الصحي لديهم .