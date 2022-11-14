"وسم" تعلن عن استعدادات حفلها التوعوي لمرض التصلب المتعدد

عقدت ، جمعية "وسم" للتصلب المتعدد بجدة، مؤتمرها الصحفي للإعلان عن الحفل السنوي برعاية الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، والذي تقرر إقامته مساء يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم 22 نوفمبر 2022م، الذي يهدف إلى توعية المجتمع والمصابين بالتصلب المتعدد وأسرهم لرفع مستوى الوعي الصحي .
ورحب الدكتور حاتم عقيل، وكيل جامعة الأعمال والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية بالمديرة التنفيذية لجمعية "وسم" للتصلب المتعدد بجدة هبة الزهراني والحضور من الجمعية، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، والإعلاميين في أحدث صرح تعليمي في محافظة جدة وفي يومها الأول لاستقبال الطلبة وتحت شعار (التعليم من أجل العمل)، حيث تحرص الجامعة على تقديم برامج نوعية تستهدف سوق العمل وتضمن مسيرة دراسية مميزة للطلبة.
وأكد "عقيل" أن الجامعة تحرص على مد جسور التواصل والشراكة والدعم للمؤسسات والجمعيات كما يحدث مع جمعية وسم للتصلب المتعدد إدراكًا من الجامعة لأهمية هذا الدور في الإسهام بالتوعية وخدمة المجتمع.
فيما كشف المستشار الإعلامي مكي آل سالم، مدير المركز الإعلامي في الجمعية، أن إقامة المؤتمرات الصحفية، هي فرصة لمشاركة الجهات الإعلامية، في المناسبات الخاصة والعامة، مما يوفر الوقت ويعزز ثقافة المؤتمرات الصحفية التي يُسهل من خلالها الإعلان عن مناسبة كهذه المناسبة الغالية في المجتمع، كون الكوادر الإعلامية تميزت بالحضور والمشاركة عبر المراكز الإعلامية، خصوصًا المركز الإعلامي للمؤتمر الصحفي للإعلان عن حفل جمعية وسم للتصلب المتعدد بجدة، الذي يعمل على توعية المجتمع والمصابين بالتصلب المتعدد وأسرهم لرفع مستوى الوعي الصحي لديهم .
في حين أشارت هبة الزهراني، المديرة التنفيذية لجمعية "وسم" للتصلب المتعدد إلى أن الجمعية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هي جمعية أهلية تطوعية غير ربحية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي للفئة المستفيدة بمرض التصلب المتعدد، وتتميز في تقديم الاستشارات النفسية والإرشادية لمرضى التصلب المتعدد وأهاليهم، وتأهيل المصابين وذويهم للتعايش الفعّال مع المرض وأعراضه، وتقديم الدعم النفسي لمرضى التصلب المتعدد وأسرهم والمشاركة في مجال خدمة مرض التصلب المتعدد من توفير أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية وعلاج نفسي وعلاج طبيعي واستشارات قانونية وطبية وأسرية ونفسية وتدريب منتهٍ بالتوظيف وورش عمل لتأهيل المصابين.
وتأتي (وسم) كنموذج ملهم في تقديم التوعية والخدمات النوعية والحلول المبتكرة والتطوير العلمي بشراكات مجتمعية مستدامة عبر المبادرات والبرامج الهادفة بشكلٍ تكاملي، لتحسين جودة الحياة لديهم وتعزيز ثقافة الوعي في المجتمع.
رعى المؤتمر الصحفي الدكتور عبد الله بن صادق دحلان، رئيس مجلس الأمناء لجامعة الأعمال والتكنولوجيا، بحضور الدكتور حاتم عقيل وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية نيابةً عن رئيس الجامعة، والدكتور لؤي بن بكر الطيار مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة، وهبة الزهراني، المديرة التنفيذية لجمعية "وسم" للتصلب المتعدد بجدة، نيابةً عن رئيسة مجلس إدارة الجمعية، والمستشار الإعلامي مكي آل سالم مدير المركز الإعلامي للجمعية، وعددٌ من الإعلاميين والحضور الكريم.