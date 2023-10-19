يستمر 15 أسبوعًا.. "أكاديمية الحوار" تُدَرّب 30 سيدةً على "المهارات القيادية" بجميع القطاعات

تستعد أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لإقامة برنامج القيادات النسائية (بناء المهارات القيادية) خلال الفترة من 29 أكتوبر ويستمر لمدة 15 أسبوعًا، مستهدفًا 30 من القيادات النسائية بجميع القطاعات.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل قيادات نسائية متمكنة تعمل على صناعة مبادرات تسهم في النمو والإنجاز العملي والمجتمعي؛ بما يعزز رؤية السعودية 2030، كما يهدف إلى إعداد وتأهيل القيادات النسائية من خلال منهجية علمية تبدأ من تطبيق مقياس مختص في القيادة، ثم التأهيل على المنهجيات العالمية للممارسات القيادية وتطبيق أفضل الأدوات عمليًّا لتمكينهن من تطبيق أساليب القيادة الحديثة، ويرتكز البرنامج على النموذج العالمي للممارسات الخمس للقيادة لجيمس كوزيس، وباري بوسنر، من خلال برنامج تحدي القيادة.
وحدد البرنامج الذي يستهدف (30) من القيادات النسائية، العاملات في جميع القطاعات (الحكومي، والقطاع غير الربحي، والقطاع الخاص) أن تكون المرشحة من الكوادر الوطنية المتميزة ذات الطموح القيادي، وأن تكون من حملة البكالوريوس، وأن تلتزم المرشحة بإكمال جميع متطلبات ومراحل البرنامج التأهيلي، كما حدد البرنامج أن يكون عمر المرشحة من 25- 50 سنة، وأن تجتاز مراحل الترشيح التي أقرتها الأكاديمية. وحددت الأكاديمية البريد الإلكتروني (academy@kacnd.org) للتواصل.