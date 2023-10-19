يستمر 15 أسبوعًا.. "أكاديمية الحوار" تُدَرّب 30 سيدةً على "المهارات القيادية" بجميع القطاعات

ويهدف البرنامج إلى تأهيل قيادات نسائية متمكنة تعمل على صناعة مبادرات تسهم في النمو والإنجاز العملي والمجتمعي؛ بما يعزز رؤية السعودية 2030، كما يهدف إلى إعداد وتأهيل القيادات النسائية من خلال منهجية علمية تبدأ من تطبيق مقياس مختص في القيادة، ثم التأهيل على المنهجيات العالمية للممارسات القيادية وتطبيق أفضل الأدوات عمليًّا لتمكينهن من تطبيق أساليب القيادة الحديثة، ويرتكز البرنامج على النموذج العالمي للممارسات الخمس للقيادة لجيمس كوزيس، وباري بوسنر، من خلال برنامج تحدي القيادة.