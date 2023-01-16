أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من مستشفى الأطفال بالطائف في 2022

ذكرت "صحة الطائف" أن مستشفى الأطفال قدّم خدماته لـ ١٤٤١١٣٦ مستفيدًا خلال العام الماضي 2022؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ ١٩٢٥٠٦ مستفيدين، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ ٢٢٦٩٩ مستفيداً.
وقالت "صحة الطائف": قدم قسم العلاج الطبيعي خدماته لـ ١٨٥٢٠ مستفيدًا، فيما بلغ عدد حالات التنويم ٦١٦٣ حالة، وقدّم الطب الاتصالي خدماته لـ ١١٥٢٥ مستفيدًا.
وأضافت أن قسم الأشعة أجرى ٢٠٢٨١ فحصًا إشعاعيًّا، و٦٧٢٢٥٥ فحصًا مخبريًّا. كما تم صرف ٢٦٧٨٨٦ وصفة طبية خلال الفترة نفسها.
وقدم الطب المنزلي ١٢٠١ خدمة منزلية و٤٧٢٢ خدمة اجتماعية، فيما قدم قسم التغذية ٢٢٣٣٧٨ وجبة غذائية.
يشار إلى أن مستشفى الأطفال حصل على نسبة (100%) في مؤشر السلامة الدوائية للإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة لعام 2022م، وكذلك نسبة ( 100%) في مؤشر الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية للإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة لعام 2022م ، والمركز الثاني في جائزة (تحسين) لتطوير بيئة العمل في مؤتمر رؤى مبتكرة حول ممارسة صيدلة المستشفيات لعام 2022 م.