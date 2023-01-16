أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من مستشفى الأطفال بالطائف في 2022

يشار إلى أن مستشفى الأطفال حصل على نسبة (100%) في مؤشر السلامة الدوائية للإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة لعام 2022م، وكذلك نسبة ( 100%) في مؤشر الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية للإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة لعام 2022م ، والمركز الثاني في جائزة (تحسين) لتطوير بيئة العمل في مؤتمر رؤى مبتكرة حول ممارسة صيدلة المستشفيات لعام 2022 م.