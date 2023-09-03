"الحقباني" يدشن النسخة الأولى لـ"معرض تبوك للبناء"

وأضاف، أن المعرض والذي ينظم لأول مرة في منطقة تبوك، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر الجاري، يقدم كذلك مساحة خاصة لآلات ومعدات البناء، وورش عمل، ويجمع العديد من الشركات المحلية والدولية من مختلف قطاعات منظومة البناء، وعددًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات ومجموعة من الخبراء لتقديم المنتجات والحلول المتطورة التي تواكب احتياجات المرحلة وتمكّن المستثمرين في منظومة البناء من رفع مشاركتهم في جميع الفرص التي تدعم تحقيق رؤية 2030، والمشروعات التنموية الكبرى في منطقة تبوك ورفع حصة المحتوى المحلي في جميع المجالات.