أمير جازان بالنيابة يرأس اجتماع اللجنة الإِشرافية للمكتب الاستراتيجي

ونوه أمير جازان بالنيابة إلى الدعم الكبير الذي تحظى به المنطقة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظهما الله، من اهتمام بكل ما يحقق نهضة تنموية شاملة للمنطقة كغيرها من مناطق المملكة، وكل ما يسهم في تطوير مناطق الجذب السياحي والاهتمام بثقافتها وطبيعتها التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.