وفد إعلامي يزور مهرجان العسل الثالث بحريملاء

زار وفدٌ إعلامي مساء اليوم فعاليات مهرجان العسل الثالث بمحافظة حريملاء، حيث تجوّل أعضاء الوفد في أجنحة المهرجان واطّلعوا على منتجات النحالين المتنوعة، مستمعين إلى شروحات مباشرة من العارضين حول أساليب الإنتاج وطرق المحافظة على جودة العسل.