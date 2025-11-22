وفد إعلامي يزور مهرجان العسل الثالث بحريملاء

زار وفدٌ إعلامي مساء اليوم فعاليات مهرجان العسل الثالث بمحافظة حريملاء، حيث تجوّل أعضاء الوفد في أجنحة المهرجان واطّلعوا على منتجات النحالين المتنوعة، مستمعين إلى شروحات مباشرة من العارضين حول أساليب الإنتاج وطرق المحافظة على جودة العسل.
وخلال الزيارة، التقى الوفد بسعادة محافظ حريملاء مسلط بن ناصر بن سعيدان، الذي رحّب بهم وأشاد بالدور الإعلامي في دعم المهرجانات المحلية، وما تقدمه التغطيات الإعلامية من إبراز لفعاليات المحافظة ومنتجاتها.
وكان في استقبال الوفد المتحدث الرسمي لبلدية محافظة حريملاء الأستاذ أحمد المزيعل، الذي قدّم شرحًا عن الجهود المبذولة في تنظيم المهرجان، واستعرض دور البلدية والجهات المشاركة في تسهيل سير الفعاليات.
يُذكر أن مهرجان العسل الثالث بحريملاء انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي، ويستمر لمدة 10 أيام بمشاركة النحالين والمنتجين المحليين، حيث اطلع الوفد على مختلف أنواع العسل وتعرّف على طرق إنتاجه وتغليفه بشكل مباشر من العارضين.