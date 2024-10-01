محافظ مرات يترأس جلسة المجلس المحلي.. ويناقش عددًا من المواضيع والتوصيات

ترأس محافظ مرات، رئيس المجلس المحلي، سند بن عماش آل حفيظ، بصالة الاجتماعات بديوان المحافظة، جلسة المجلس المحلي، بحضور أعضاء المجلس ومدراء الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت استعراض ما تم حيال محطة معالجة الصرف الصحي و إيصال شبكة المياه للمنطقة الصناعية، وصيانة مغسلة الموتى، وصيانة الحدائق داخل الأحياء.
واستعرض المجلس ما تم مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول إسكانية عبر منصة سكني، إضافة إلى عدد من المواضيع المستجدة، واتخذ المجلس التوصيات اللازمة حيالها.