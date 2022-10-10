"تعلّم" يُنظم لقاءً تثقيفيًا عن "جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

نظّمت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه "تعلّم"، اليوم الاثنين، لقاءً توعويًا وتثقيفيًا عبر منصة "زووم"، بعنوان "جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الربحية وسبل الوقاية منها".