"تعلّم" يُنظم لقاءً تثقيفيًا عن "جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

نظّمت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه "تعلّم"، اليوم الاثنين، لقاءً توعويًا وتثقيفيًا عبر منصة "زووم"، بعنوان "جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الربحية وسبل الوقاية منها".
قدم اللقاء مستشار حوكمة القطاع غير الربحي عبدالله بن حسن الزبيدي، تحدّث فيه عن خطورة غسل الأموال وعلاقتها بتمويل الإرهاب في القطاع الربحي وسبل الوقاية منها.
وأكّد "الزبيدي" دور المملكة العربية السعودية وجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية بشكل عام.
يُذكر أن اللقاء حضره ممثلون لأكثر من 36 منظمة غير ربحية، وعدد غفير من منسوبي الجمعية ومستفيديها.
وتجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه، تأسست بالأمر السامي الكريم رقم 3/ص/ 16135 بتاريخ 9/ 7/ 1401 هـ، وسجلت في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3303.