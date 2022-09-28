أمير جازان يشهد حفل إدارة تعليم صبيا بذكرى اليوم الوطني

وقال "مسملي": إن ما يمثله هذا اليوم من ذكرى غالية تعيد للأذهان الحدث التاريخي العظيم على يد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- بتوحيده للمملكة، وما تحقق على إثره من تتابع لمسيرة التطور والازدهار والنماء التي شملت كل قطاعات الدولة، مثمنًا الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتعليم؛ لكونه ركن التنمية وعماد التقدم وأهم مرتكزات الوطن.