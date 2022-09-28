أمير جازان يشهد حفل إدارة تعليم صبيا بذكرى اليوم الوطني

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، احتفال إدارة تعليم صبيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 92، تحت شعار "هي لنا دار"، بمقر الإدارة بمحافظة صبيا.
وتجول أمير جازان في المعرض المصاحب للاحتفال والذي تضمن منجزات الإدارة ومبادراتها النوعية.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية، منها الفقرة الاستهلالية "أصداف ومجداف" يمثلها أطفال التعليم، ثم كلمة إدارة تعليم صبيا ألقاها عثمان بن محمد مسملي، قدم خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني.
وقال "مسملي": إن ما يمثله هذا اليوم من ذكرى غالية تعيد للأذهان الحدث التاريخي العظيم على يد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- بتوحيده للمملكة، وما تحقق على إثره من تتابع لمسيرة التطور والازدهار والنماء التي شملت كل قطاعات الدولة، مثمنًا الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتعليم؛ لكونه ركن التنمية وعماد التقدم وأهم مرتكزات الوطن.
واختتم "المسملي" كلمته بشكر أمير جازان لتشريفه حفل الإدارة وتدشينه للمشروعات التعليمية بصبيا، وتوجيهاته الدائمة بالعمل على تطوير منظومة التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية.
عقب ذلك قُدم فيلم وثائقي بعنوان "أشرعة من نور" تناول التقدم والتطور الذي وصلت له المملكة في المجالات كافة، ثم أوبريت وطني حواري غنائي.
وفي ختام الحفل دشن أمير جازان 36 مشروعًا تعليميًا لإدارة تعليم صبيا، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 457 مليون ريال، لتستفيد منها أكثر من 115 مدرسة، ويتم الاستغناء من خلالها عن 73 مبنى مستأجرًا.