دشنته "اللهيبي" ضمن فعاليّات اليوم العالمي للطفل.. "تعليم جدة" ينظم الملتقى الثاني للطفولة المبكرة

وأضافت "اللهيبي" أنه ضمن إطار جهود إدارة تعليم جدة لتحقيق المستهدف الوطني في مؤشر نسبة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وصل عدد مدارس الطفولة المبكرة إلى 176 مدرسة و 174 روضة حكومية، وبلغ عدد الملتحقين بها أكثر من 17 ألف طفل، بالإضافة إلى حث المستثمرين للتوسع في القطاع الخاص بالمدارس الأهلية والعالمية حيث وصل عدد الأطفال الملتحقين بها في مرحلة رياض الأطفال أكثر من 18 ألف طفل.