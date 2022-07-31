بمشاركة 64 طالبًا.. "تعليم صبيا" يدشن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الصيفي

دشن مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، اليوم، برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الصيفي الذي تشرف عليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وينفذه قسم الموهوبين بتعليم صبيا في الفترة من ٢-١-١٤٤٤ - إلى ٢٠-١-١٤٤٤- بمركز الأمير ناصر بن عبد العزيز لرعاية الموهوبين، وذلك بمشاركة 64 طالبًا من مختلف محافظات المنطقة في مقر المركز من الساعة السابعة والنصف صباحًا إلى الثانية والنصف ظهرًا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أن البرنامج يستهدف الطلبة المجتازين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين من الصفوف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، للأعوام 2020م و2021م و٢٠٢٢م.
وأشار إلى أن المنهج العلمي للبرنامج يرتكز على أربعة مسارات هي: العلوم الطبية والحيوية والكيميائية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، والعلوم الهندسية، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية، ويتكون من عدة وحدات علمية إثرائية متخصصة، وأنشطة تطبيقية ومشروعات علمية، وحقائب أنشطة مهارية، ورحلات وزيارات علمية، يختتم بحفل تعرض فيه مشاريع ومنجزات الطلبة المشاركين في البرنامج.
وأضاف "الحازمي" أن البرنامج يهدف إلى استثمار أوقات الطلاب خلال الإجازة الصيفية، وتوسيع مداركهم العقلية والمعرفية، وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وإكسابهم مهارات القرن 21 وتوفير بيئة علمية وإثرائية تمكن الطلبة من مخالطة أقرانهم الموهوبين بالفئة العمرية نفسها، إضافة إلى ممارسة أنشطة علمية تحت إشراف متخصصين لإبراز قدراتهم الإبداعية.
من جانبه رحب مدير تعليم صبيا بالطلبة المشاركين، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج التي تهيئ الطلبة وتعدّهم للانطلاق والمشاركة في البرامج المحلية والدولية لتمثيل المملكة، وأشاد بما تحظى به هذه الفئة وجميع طلاب التعليم من اهتمام من القيادة الحكيمة، ودعم من المؤسسات والهيئات التي تعنى بالتعليم والموهبة، مهيبًا بأبنائه الطلاب الحرص على التفاعل والمشاركة في هذا البرنامج، لتعزيز وبناء خبراتهم العلمية والعملية، واستغلال أوقات فراغهم، متمنّيًا للجميع التوفيق والسداد.