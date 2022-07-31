بمشاركة 64 طالبًا.. "تعليم صبيا" يدشن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الصيفي

من جانبه رحب مدير تعليم صبيا بالطلبة المشاركين، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج التي تهيئ الطلبة وتعدّهم للانطلاق والمشاركة في البرامج المحلية والدولية لتمثيل المملكة، وأشاد بما تحظى به هذه الفئة وجميع طلاب التعليم من اهتمام من القيادة الحكيمة، ودعم من المؤسسات والهيئات التي تعنى بالتعليم والموهبة، مهيبًا بأبنائه الطلاب الحرص على التفاعل والمشاركة في هذا البرنامج، لتعزيز وبناء خبراتهم العلمية والعملية، واستغلال أوقات فراغهم، متمنّيًا للجميع التوفيق والسداد.