سفير جنوب إفريقيا يزور المناطق الترفيهية في "السيتي ووك" بجدة

زار سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى السعودية موغوبو ديفيد ماخابي، والوفد الدبلوماسي المرافق له، منطقة "السيتي ووك" في مدينة جدة، ضمن مناطق تقويم فعاليات جدة 2023.
واطلع الوفد الجنوب إفريقي، الذي ضم كلاً من القنصل العام محمد قاسم جبريل، وسكرتير أول السفارة السيد إيميران سيمينز، ونائب القنصل العام السيد ويان أندريه جروبيلار، والسيدة رندا داوود، إلى جانب نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الجنوب إفريقي والقنصل الفخري لمنغوليا في السعودية الدكتور هشام العمودي، على أبرز فعاليات المنطقة، التي تشهد إقامة عدد كبير من الأنشطة الترفيهية طوال هذا العام، وكذلك أهم الفعاليات والأنشطة والتجارب والمناطق والخدمات المقدمة للجمهور.
وقام سفير جنوب إفريقيا لدى السعودية والوفد المرافق له بجولة على أهم المناطق بالسيتي ووك، كأرض الأفلام، ومنطقة كارنفال، وقرية الأنمي، وقرية الرعب، ومنطقة جدة لايف، وسبلاش، ومنطقة وندر وول.. واستمعوا لشرح عنها، كما تعرفوا على أحدث التقنيات المستخدَمة في إقامة الفعاليات المختلفة.
وقدَّم الوفد الجنوب إفريقي الشكر لإدارة تقويم فعاليات جدة على الدعوة وحُسن الاستقبال، وأعربوا عن سعادتهم بما شاهدوا من مستوى تنظيمي احترافي للفعاليات المنوعة، والأنشطة والمناطق الترفيهية الرائعة في منطقة "السيتي ووك"، وكذلك التجارب الشيقة والثرية التي تقدمها المنطقة لأهالي مدينة جدة وزوارها.
وأشاد الوفد بما وصلت إليه جدة، بوصفها وجهة سياحية رئيسية في السعودية والمنطقة؛ بما يعزز مكانة السعودية بوصفها وجهة سياحية وترفيهية عالمية، وذلك وفق أحدث التقنيات والمستويات الدولية.