سفير جنوب إفريقيا يزور المناطق الترفيهية في "السيتي ووك" بجدة

واطلع الوفد الجنوب إفريقي، الذي ضم كلاً من القنصل العام محمد قاسم جبريل، وسكرتير أول السفارة السيد إيميران سيمينز، ونائب القنصل العام السيد ويان أندريه جروبيلار، والسيدة رندا داوود، إلى جانب نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الجنوب إفريقي والقنصل الفخري لمنغوليا في السعودية الدكتور هشام العمودي، على أبرز فعاليات المنطقة، التي تشهد إقامة عدد كبير من الأنشطة الترفيهية طوال هذا العام، وكذلك أهم الفعاليات والأنشطة والتجارب والمناطق والخدمات المقدمة للجمهور.