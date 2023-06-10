جازان.. الأمانة تنفذ 17954 جولة رقابية خلال شهر

نفذت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، خلال شهر مايو الماضي، 17954 جولة رقابية بمشاركة الجهات الأمنية على المنشآت الصحية والأسواق والتشوه البصري، والمباني والحفريات، للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرقة الميدانية شملت تنفيذ 7420 جولة رقابية على الأسواق، و6617 جولة رقابية صحية، و2435 جولة رقابية على التشوه البصري، و881 جولة رقابية على المباني، و601 جولة رقابية على الحفريات.
وأكدت استمرار تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت، والتزامها بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية، وتطبيقهم لأقصى معايير السلامة العامة، لضمان حماية المستهلك وصحته، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانب آخر أتلفت أمانة منطقة نجران ممثلةً في بلدية شرق نجران أمس، أكثر من 170 كيلو جرامًا من الخضار والفواكه الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك, مؤكدة استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنواعها بفترات "صباحية ومسائية" للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق التدابير الصحية، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق "بلدي" المتاح على الأجهزة الذكية.