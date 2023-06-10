جازان.. الأمانة تنفذ 17954 جولة رقابية خلال شهر

من جانب آخر أتلفت أمانة منطقة نجران ممثلةً في بلدية شرق نجران أمس، أكثر من 170 كيلو جرامًا من الخضار والفواكه الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك, مؤكدة استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنواعها بفترات "صباحية ومسائية" للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق التدابير الصحية، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق "بلدي" المتاح على الأجهزة الذكية.