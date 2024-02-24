بحضور "الداود" و"الذيب".. "فروسية الجبيل" يختتم سباقات الموسم الحالي

وتكوَّن السباق من خمسة أشواط، خصص الشوط الأول منها للجياد المهجنة الأصيلة مفتوح إنتاج محلي حصن وأفراس أربع سنوات، وفاز به الجواد "مناضرة" للمالك والمدرب أحمد الزاهر، وفاز بالشوط الثاني المخصص للجياد العربية الأصيلة مفتوح حصن وأفراس ثلاث سنوات الجواد "سعدية دي كاستاجنولي" للمالك والمدرب ناصر المنصوري، فيما فاز بالشوط الثالث للجياد المهجنة الأصيلة مفتوح أمهار ومهرات إنتاج محلي ثلاث سنوات الجواد "قرميد" للمالك والمدرب أحمد الزاهر، أما الشوط الرابع للجياد المهجنة الأصيلة مفتوح حصن وأفراس إنتاج محلي خمس سنوات ففاز به الجواد "ورد الدحوم" للمالك والمدرب طه الأمير، وفاز بالشوط الخامس كأس محافظة الجبيل للجياد المهجنة الأصيلة مفتوح حصن وأفراس إنتاج محلي أربع سنوات الجواد "فخر العناية" للمالك والمدرب غازي المطيري.