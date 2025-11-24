انطلاق ملتقى "شمام" بالقويعية بفعاليات خريفية تستقطب الزوار

وزار محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر الملتقى، يرافقه عدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية والأمنية والأهلية ورجال الأعمال، حيث تجوّل في الأركان واطلع على الأنشطة المصاحبة، ثم شارك في الحفل الخطابي الذي تضمن تلاوة مرتلة، وكلمة لرئيس جمعية التنمية الأهلية بالقويعية الأستاذ سعد الحميد، ومشاركة إنشادية للمنشد محسن عوض، وفقرة من فن السامري، قبل أن يُختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة.