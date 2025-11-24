انطلاق ملتقى "شمام" بالقويعية بفعاليات خريفية تستقطب الزوار

انطلقت في محافظة القويعية فعاليات ملتقى "شمام" في حديقة البساتين، وسط حضور كثيف وأجواء عائلية مميزة، مستفيدة من جودة التنظيم وتنوع البرامج التي تستمر لمدة عشرة أيام متواصلة خلال إجازة الخريف.
وشهد مسرح الطفل حضورًا لافتًا بفضل الفقرات المشوقة التي قدمها، والتي تضمنت مسابقات تفاعلية وألعابًا متنوعة وشخصيات كرتونية محببة للأطفال، وسط تفاعل كبير من العائلات. كما فتح ركن الإبداع أبوابه للمواهب الصغيرة عبر أنشطة الرسم والتلوين وتجارب تنمّي الخيال وتحفّز المشاركة.
وفي منطقة الأطعمة، قدّمت عربات الفود ترك مجموعة واسعة من المأكولات، فيما واصل ركن الأسر المنتجة تألقه بعرض منتجات محلية ومشغولات يدوية لاقت إعجاب الزوار.
ويشهد الملتقى سحوبات يومية على جوائز وهدايا قيّمة تشمل أجهزة جوّال وهدايا متنوعة، ما أضفى عنصرًا حماسيًا يعزز حضور الزوّار. كما نظّمت اللجنة المنظمة مسابقات للطهي حول أطباق الجريش والمرقوق، بمشاركة الأسر المنتجة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، قبل أن يتم تكريم الفائزين بجوائز خاصة.
وزار محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر الملتقى، يرافقه عدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية والأمنية والأهلية ورجال الأعمال، حيث تجوّل في الأركان واطلع على الأنشطة المصاحبة، ثم شارك في الحفل الخطابي الذي تضمن تلاوة مرتلة، وكلمة لرئيس جمعية التنمية الأهلية بالقويعية الأستاذ سعد الحميد، ومشاركة إنشادية للمنشد محسن عوض، وفقرة من فن السامري، قبل أن يُختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة.
ويعد ملتقى "شمام" أحد أبرز فعاليات إجازة الخريف في محافظة القويعية لهذا العام، بفضل جودة برامجه وتنوع فقراته، إلى جانب ما يحظى به من اهتمام واسع من الأهالي.