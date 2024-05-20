مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية تواصل تنفيذ برامجها التنموية والإنسانية

في إطار اهتمام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بالتنمية المحلية والمساهمة في توفير المساكن للأسر المحتاجة، ووفقاً لتوجيهات الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبمتابعة الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الأمين العام للمؤسسة، ونائب الأمين العام الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، تواصل المؤسسة تفقد وخدمة مشاريع الإسكان التابعة للمؤسسة، والتي تشكل رافداً تنموياً لعديد من المجتمعات المحلية بعدد من المناطق والمحافظات.
وتعمل المؤسسة وفق خطط دورية على أعمال الصيانة والترميم لتلك المشاريع بما يجعل منها مشاريع ذات استدامة تنموية، حيث تم تشكيل لجان في محافظات المملكة التي يتواجد فيها الإسكان الخيري التابع للمؤسسة تعمل هذه اللجان على متابعة المشاريع وجاهزيتها، ويرأس تلك اللجان محافظو المحافظات التي يتوفر فيها إسكان للمؤسسة، وبعضوية ممثلي عدد من الجهات الحكومية والخيرية إضافة إلى ممثل للمؤسسة.
وعملت لجنة إسكان الغاط التابعة للمؤسسة والمشكلة برئاسة محافظ الغاط الأستاذ منصور بن سعد السديري، على تجهيز ست وحدات سكنية بالتعاون مع جمعية الغاط الخيرية، تضاف لما تم العام الماضي حيث تم تأهيل أربع وحدات سكنية وسلمت لمستفيدين جدد، ويضم مشروع إسكان الغاط 71 وحدة سكنية، تحقق تنمية اجتماعية متميزة في محافظة الغاط.
وقد أبرمت سابقاً مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية اتفاقية مع جمعية الغاط الخيرية تتولى بموجبها الجمعية الإشراف على الإسكان ومتابعة المستفيدين ومدى التزامهم بأنظمة الإسكان، كما تتولى الجمعية القيام بصيانة وتجهيز الوحدات السكنية الشاغرة على حساب المؤسسة، وتسليمها للمستفيدين المستحقين الجدد، إضافة إلى تنظيم برامج تنمية اجتماعية للساكنين.
وتواصل المؤسسة متابعة مشروع إسكان محافظة أحد المسارحة وإسكان محافظة ضمد بمنطقة جازان، وقد أقيمت كل وحدة سكنية من طابق واحد بمساحة أرض تبلغ 400 متر مربع وبمساحة بناء قدرها 181 متراً مربعاً، ويشكل برنامج مشروع مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية للإسكان الخيري الذي تبنته المؤسسة عام 1421هـ بتوجيه من الرئيس الأعلى للمؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - في إطار حرصه على تلمس حاجات المواطنين وتحسين ظروفهم الحياتية وتوفير البيئة المناسبة لهم لحياة كريمة تتيح لهم خدمة أنفسهم ومجتمعهم.
ويأتي المشروع من منطلق رسالة المؤسسة "مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم"، بهدف توفير مساكن للأسر المحتاجة في أنحاء المملكة تُقام في شكل مجمعات عمرانية تتوافر بها المرافق والخدمات مما يتيح للساكنين تطوير حياتهم وإحداث نقلة اجتماعية وصحية وتعليمية لأفرادها.
ويستهدف البرنامج إيجاد بيئة عمرانية حضارية مكتملة الخدمات والمرافق للفئات محدودة الدخل بما يسهم في إتاحة الفرصة لهم لخدمة أنفسهم ومن ثم المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، وتضمن البرنامج عشرة مشروعات سكنية بمجموع 1246 وحدة سكنية موزعة على سبع مناطق في المملكة هي: منطقة عسير (100) وحدة، منطقة تبوك (350) وحدة، منطقة نجران (120) وحدة، منطقة حائل (150) وحدة، منطقة الرياض محافظة الغاط (71) وحدة، منطقة جازان (75) وحدة، منطقة مكة المكرمة (380) وحدة، وكل مشروع من هذه المشاريع يشتمل على كافة خدمات البنية التحتية والخدمات المساندة، مثل الطرق وشبكات المياه والكهرباء.