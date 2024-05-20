مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية تواصل تنفيذ برامجها التنموية والإنسانية

في إطار اهتمام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بالتنمية المحلية والمساهمة في توفير المساكن للأسر المحتاجة، ووفقاً لتوجيهات الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبمتابعة الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الأمين العام للمؤسسة، ونائب الأمين العام الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، تواصل المؤسسة تفقد وخدمة مشاريع الإسكان التابعة للمؤسسة، والتي تشكل رافداً تنموياً لعديد من المجتمعات المحلية بعدد من المناطق والمحافظات.