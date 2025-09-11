أمير المدينة يطّلع على تقرير "تجمع المدينة الصحي" ويستعرض أبرز إنجازاته

في خطوة لافتة، استقبل الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي عبدالرحمن بن دبي الحربي، واطّلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للتجمع لعام 2024، والذي استعرض أبرز الإنجازات والتطورات في مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة.
وأكد التقرير ارتفاع الطاقة الاستيعابية للتجمع بإضافة 574 سريرًا جديدًا، وتفعيل 12 غرفة عمليات قدّمت خدماتها لأكثر من 14 ألف مستفيد، إضافة إلى تقليص قوائم الانتظار وتسريع مواعيد العمليات، والتوسع في التخصصات الجراحية، ورفع نسبة الحصول على موعد في العيادات الخارجية إلى 90% خلال 28 يومًا، وخفض زمن الانتظار في أقسام الطوارئ إلى أقل من 4 ساعات.
وأوضح الحربي أن التجمع توسّع في تقديم الخدمات الصحية الافتراضية، حيث ارتفع عدد المواعيد إلى 145 ألفًا سنويًا مقارنة بـ 45 ألفًا في العام السابق، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي.
وسجل معدل رضا المستفيدين ارتفاعًا ليبلغ 87.24% مقارنة بـ 76.4% في العام الماضي، كما تم تطوير وتوسعة 7 مراكز للرعاية الصحية الأولية، وافتتاح المبنى الجديد للعيادات الخارجية في مستشفى الملك فهد العام بطاقة تشغيلية 84 عيادة تخدم أكثر من مليون مستفيد سنويًا، إلى جانب افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى ينبع العام بطاقة 120 ألف موعد سنويًا.
وفي جانب الخدمات الإسعافية، دُشّن 15 مهبطًا للإسعاف الجوي، وأُطلقت مراكز ووحدات متخصصة، أبرزها مركز الغدد الصماء والسكري، ومركز الأشعة التداخلية بمدينة الملك سلمان الطبية كأول مركز من نوعه في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مركز التميز للقدم السكري الذي خدم أكثر من 6 آلاف مستفيد.
وفي ختام اللقاء، عبّر الحربي عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تعكس تطور التجمع كنموذج وطني رائد في تحسين تجربة المريض وتعزيز جودة الحياة.