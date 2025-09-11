أمير المدينة يطّلع على تقرير "تجمع المدينة الصحي" ويستعرض أبرز إنجازاته

وأكد التقرير ارتفاع الطاقة الاستيعابية للتجمع بإضافة 574 سريرًا جديدًا، وتفعيل 12 غرفة عمليات قدّمت خدماتها لأكثر من 14 ألف مستفيد، إضافة إلى تقليص قوائم الانتظار وتسريع مواعيد العمليات، والتوسع في التخصصات الجراحية، ورفع نسبة الحصول على موعد في العيادات الخارجية إلى 90% خلال 28 يومًا، وخفض زمن الانتظار في أقسام الطوارئ إلى أقل من 4 ساعات.