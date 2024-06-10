مرتادو حديقة "رصف حائل" يناشدون "الأمانة" باستكمال مرافقها

وأشار بعض المتنزهين إلى أن روائح كريهة تنبعث من أطراف الحديقة ومن مجرى السيول الذي يحدها من الجنوب، نتيجة قضاء بعض مرتادي الحديقة من الأطفال حوائجهم، والتي بلاشك تهدد الصحة العامة لمرتادي الحديقة.