مرتادو حديقة "رصف حائل" يناشدون "الأمانة" باستكمال مرافقها

ناشد مرتادو الحديقة الجديدة الواقعة بين حيَي "الرصف والوادي"، بلدية جنوب حائل، بإنشاء دورات مياه في الحديقة التي تعتبر المتنفس الوحيد لسكان أحياء الرصف والوادي وقفار لاسيما هذه الأيام في إجازة عيد الأضحى.
وأشار بعض المتنزهين إلى أن روائح كريهة تنبعث من أطراف الحديقة ومن مجرى السيول الذي يحدها من الجنوب، نتيجة قضاء بعض مرتادي الحديقة من الأطفال حوائجهم، والتي بلاشك تهدد الصحة العامة لمرتادي الحديقة.
وأبدى عبدالعزيز الشمري، أحد سكان حي الرصف، استغرابه من سماح البلدية بافتتاح الحديقة للتنزه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون إنشاء وتجهيز دورات مياه، مشيراً بأنها من المفترض أن تكون من أهم مرافق الحديقة.
وأضاف أن بعض مرتادي الحديقة قرروا الذهاب لحديقة الشفا التي تبعد أكثر من ٥ كلم عن الحديقة الواقعة بحيهم، مطالبين بأن يتم توفير دورات مؤقتة ومتنقلة خلال إجازة عيد الأضحى لحين إنشاء دورات المياه الأساسية.
يذكر أن حديقة الرصف تشغل مساحة واسعة تصل إلى ١١٢ ألف متر مربع، وتحتاج لأكثر من ثلاث دورات مياه، فيما تحتوي حالياً على ألعاب أطفال ومسطحات خضراء وممشى.