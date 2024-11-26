"الشريفي": مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ينشر العمق الحضاري للمملكة ويعزز الهوية السعودية عالميًا

أشاد مشعل عطشان الشريفي، بمخرجات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وقدرته على تأصيل تراث الإبل، وترسيخه ضمن الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، موضحًا أن المهرجان تمكن عامًا بعد آخر، من نشر العمق الحضاري للمملكة، وتعزيز الهوية السعودية، على المستوى العالمي.
وأكد "الشريفي" خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس (الاثنين) في الدمام، أن رؤية مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، تعكس مدى اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل -حفظهما الله-، بالإبل وموروثها الثقافي والتاريخي، ليكون المهرجان الأول من نوعه الذي يبرز الجوانب الحضارية والوطنية، ويرسخها في الوجدان، ويكون لذلك -في الوقت نفسه- عوائد ثقافية واقتصادية للمجتمع.
وتوقع "الشريفي" أن تكون مشاركته في مهرجان الملك عبد العزيز مشرفة، وتحقق الكثير من النجاح حيث ستكون "مغاتير الصفر"، موضحًا أنه شارك في نسخة المهرجان في العام الماضي، ولكنه لم يحقق النجاح المأمول.
وأضاف: "في العام الماضي، لم يحالفنا الحظ في تحقيق ما كان منتظرًا، بعد حصولنا على المركز الـ15، وهذا يرجع إلى عدم جاهزية المنجية التي شاركنا بها في السباق، نظرًا لضيق الوقت، واتخاذ قرار المشاركة في المهرجان في وقت متأخر، وتحديدًا قبل انطلاقته بأسبوعين فقط، لم نتمكن خلالهما من الاستعداد الجيد للمشاركة"، مستدركًا : "ولكن في هذا العام، نحن حريصون على تحقيق مركز متقدم، وتسجيل إنجاز في المهرجان".