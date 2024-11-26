"الشريفي": مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ينشر العمق الحضاري للمملكة ويعزز الهوية السعودية عالميًا

وأضاف: "في العام الماضي، لم يحالفنا الحظ في تحقيق ما كان منتظرًا، بعد حصولنا على المركز الـ15، وهذا يرجع إلى عدم جاهزية المنجية التي شاركنا بها في السباق، نظرًا لضيق الوقت، واتخاذ قرار المشاركة في المهرجان في وقت متأخر، وتحديدًا قبل انطلاقته بأسبوعين فقط، لم نتمكن خلالهما من الاستعداد الجيد للمشاركة"، مستدركًا : "ولكن في هذا العام، نحن حريصون على تحقيق مركز متقدم، وتسجيل إنجاز في المهرجان".