"تعليم الطائف" يعقد لقاءات تربوية لأولياء الأمور حول الانضباط المدرسي واختبارات "نافس"

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً بالشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي، قسم التوجيه الطلابي، اليوم الثلاثاء، اللقاء التربوي الأول لأولياء الأمور والذي جاء بعنوان "أهمية دور الأسرة في تعزيز وترسيخ قيمة الانضباط المدرسي"، ودور أولياء الأمور في اختبارات "نافس" والاستعداد لها على مسرح إدارة التعليم بالحلقة.
وتضمن اللقاء تسليط الضوء على دور الأسرة في تعزيز الانضباط المدرسي، عبر إطلاعها على الأنظمة والتعليمات المدرسية، وحث الأبناء على التفاعل مع المعلم والمنصة التعليمية، وتعزيز مفهوم الاتجاه الإيجابي تجاه التعلم، مع متابعة الأبناء المستمر في التحصيل الدراسي، وعرض بعض التجارب لدول عالمية حققت نجاحًا في الانضباط المدرسي وجعل الانضباط مهارة حياتية.
كما ناقش اللقاء تعزيز الانضباط المدرسي، وفق قواعد السلوك والمواظبة وأهمية غرس القيم الأخلاقية والدينية لديهم .
كما تم استعراض عوامل غياب الطلاب والتي قد تكون لأسباب تعود للطالب "ذاتية" أو بسبب البيئة المدرسية، أو المجتمع والأسرة، وعليه تم طرح بعض الحلول والمقترحات لعلاج ظاهرة الغياب، منها على سبيل المثال معرفة الطالب للهدف الحقيقي لطلب العلم، وتوثيق الصلة بين المدرسة والبيت.
تخلل اللقاء بعض المداخلات والمناقشات من أولياء الأمور فيما يخص الانضباط المدرسي واختبارات نافس، وتم الاجابة عنها من قِبل المعنيين .