"تعليم الطائف" يعقد لقاءات تربوية لأولياء الأمور حول الانضباط المدرسي واختبارات "نافس"

وتضمن اللقاء تسليط الضوء على دور الأسرة في تعزيز الانضباط المدرسي، عبر إطلاعها على الأنظمة والتعليمات المدرسية، وحث الأبناء على التفاعل مع المعلم والمنصة التعليمية، وتعزيز مفهوم الاتجاه الإيجابي تجاه التعلم، مع متابعة الأبناء المستمر في التحصيل الدراسي، وعرض بعض التجارب لدول عالمية حققت نجاحًا في الانضباط المدرسي وجعل الانضباط مهارة حياتية.