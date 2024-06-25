محافظ مرات يرعى احتفال "جائزة مرات للتفوق الدراسي" ويشكر القائمين عليها

رعى محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ حفل جائزة المحافظة للتفوق الدراسي للعام 1445هـ في نسختها الأولى، والتي شملت الطلاب والطالبات الأوائل من الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط والثالث الثانوي.
وأُقيم حفل جائزة مرات للتفوق الدراسي في ساحة البوليفارد بمركز التنمية الحضاري على طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة مرات.
وألقى كلمة أمانة الجائزة، رئيس جمعية التنمية عبدالله محمد المجلي، في الحفل المعد بتلك المناسبة، وتلا ذلك عرض مرئي عن دليل الجائزة.
وتخلل الحفل تدشين محافظ مرات لـ "تطبيق محافظة مرات" الذي قدمته جمعية التنمية هدية للمحافظة وزوارها.
وتوالت فقرات الحفل حيث ألقى الطالب نايف الزايدي كلمة الخريجين، ثم كرّم محافظ مرات وداعم الجائزة الطلاب والطالبات الأوائل بالمكافآت ودروع التكريم.
كما تم تكريم ضيفة شرف الجائزة الحافظة لكتاب الله من خريجات دار الذكر النسائية المسائية بمرات.
وفي نهاية الحفل كرّمت أمانة الجائزة محافظ مرات بدرع تذكاري، وكذلك كرّمت داعم الجائزة.
من جانب آخر أشاد محافظ مرات سند آل حفيظ بالجائزة وشكر القائمين عليها مقدمًا شكره لداعم الجائزة والذي وعد بتطويرها وزيادة دعمها في نسخها القادمة.
حضر الحفل مدير مدارس الرياض وعضو مجلس الشورى سابقًا موسى بن محمد السليم وعدد من الوجهاء والأعيان ورجال التعليم وأسر المحتفى بهم الذين امتلأت بهم ساحة التكريم.
وذكر رئيس جمعية التنمية عبدالله المجلي أن تنظيم الجمعية لمثل هذه الجائزة يأتي تحقيقًا لأهداف الجمعية في تنمية المجتمع التي تنطلق لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق جودة الحياة للمجتمع.
يُذكر أن الجائزة نظمتها جمعية التنمية الأهلية بمحافظة مرات بدعم من رجل الأعمال محمد بن سليمان السليم.