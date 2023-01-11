ضمن مبادرات أمانة الرياض.. بلدية روضة سدير تطلق مبادرة "كشتة".. غداً

تنطلق في بلدية روضة سدير غداً الخميس، مبادرة "كشتة" وهي إحدى مبادرات أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى إبراز ما لدى المحافظات والمراكز المجاورة للعاصمة من حدائق عامة ومعالم تراثية وحضارية، وذلك في إطار اهتمام الأمانة بتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع أنحاء المنطقة.
وتشمل المبادرة التي سيتم تدشينها في منتزه الأهالي المؤقت بروضة سدير الواقع بجوار سد روضة سدير، إقامة دوري كرة القدم للمدارس الابتدائية في مركز التويم ومركز روضة سدير وذلك على ملاعب البلدية بالشراكة مع نادي الاعتماد.
ويتخلل المبادرة تنفيذ برامج متنوعة من خلال استضافة الرواة والشعراء وأصحاب الشيلات إضافة إلى السامري ومسابقات الطبخ للرجال، كما ستتضمن المبادرة خلال الأسابيع القادمة مسابقات طبخ للنساء ومسابقات تصوير كشتات وجلسات سمر.
من جانبه أكد رئيس بلدية روضة سدير مسفر القحطاني، أن المبادرة تنفذ كل خميس وجمعة وسبت وتستمر لمدة شهرين، لافتاً أن المبادرة ستسهم في تحقيق ثلاثة مرتكزات رئيسة، هي: توفير تجربة اجتماعية فريدة من نوعها تعزز من جعل المجتمع متكاملاً ومستداماً، بالإضافة إلى تشجيع الطاقات الوطنية؛ لتستعرض منتجاتها في سوق مفتوحة، وإيجاد بيئة مناسبة للمشاركة المجتمعية التي تمثِّل دوراً محوريّاً في تفعيل الحدائق العامة وجعلها أكثر حيوية.