ضمن مبادرات أمانة الرياض.. بلدية روضة سدير تطلق مبادرة "كشتة".. غداً

من جانبه أكد رئيس بلدية روضة سدير مسفر القحطاني، أن المبادرة تنفذ كل خميس وجمعة وسبت وتستمر لمدة شهرين، لافتاً أن المبادرة ستسهم في تحقيق ثلاثة مرتكزات رئيسة، هي: توفير تجربة اجتماعية فريدة من نوعها تعزز من جعل المجتمع متكاملاً ومستداماً، بالإضافة إلى تشجيع الطاقات الوطنية؛ لتستعرض منتجاتها في سوق مفتوحة، وإيجاد بيئة مناسبة للمشاركة المجتمعية التي تمثِّل دوراً محوريّاً في تفعيل الحدائق العامة وجعلها أكثر حيوية.