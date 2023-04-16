الأولى في المنطقة.. مبادرة نوعية في حائل لتأهيل الأسر المنتجة لأُسر صحية منتجة

استحدثت اللجنة التنظيمية لمؤتمر حائل الدولي لطبِّ نمط الحياة في نسخته الثانية، مبادرة نوعية تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بالتعاون مع جمعية "إنتاج" للأسر المنتجة في منطقة حائل.
وتهدف المبادرة إلى تأهيل وتحويل الأسر المنتجة من إنتاج الغذاء التقليدي إلى إنتاج الغذاء الصحي "أُسر صحية منتجة" وفق الوصفات الغذائية السعودية التقليدية والمطورة.
وتفصيلاً، قال مدير عام صحة حائل رئيس اللجنة العليا لمؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة الدكتور فرحان بن فالح الشمري: إن المبادرة تهدف للتأهيل وتطوير الأسر المنتجة إلى إنتاج الغذاء الصحي من خلال عددٍ من البرامج العلمية وورش العمل التي ستنطلق قبل موعد المؤتمر تحضيراً لمشاركتهم بمبادرة الأسر الصحية المنتجة.
وأشار "الشمري" إلى أن هذه المبادرة لها أبعاد صحية وثقافية لتغيير ثقافة الغذاء لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لمجتمع صحي من خلال خفض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة وفي مقدمتها "السكري من الدرجة الثانية، والسمنه ومضاعفاتها" لتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي وصحي.
وأعلنت جمعية "إنتاج" للأسر المنتجة في منطقة حائل أنه في وقت كَثُرَتْ فيه أساليب الطهي غير الصحية، فقد بدأت باستثمارها الحقيقي وتغيير الثقافة من خلال إطلاق مبادرة التعاون مع مؤتمر حائل الدولي الثاني لطب نمط الحياة بعنوان: "معاً لأسر منتجة صحية". ودعت "إنتاج" الأسر المنتجة بالتسجيل والمشاركة في البرنامج التحضيري للمؤتمر من خلال الرابط