الأولى في المنطقة.. مبادرة نوعية في حائل لتأهيل الأسر المنتجة لأُسر صحية منتجة

وأشار "الشمري" إلى أن هذه المبادرة لها أبعاد صحية وثقافية لتغيير ثقافة الغذاء لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لمجتمع صحي من خلال خفض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة وفي مقدمتها "السكري من الدرجة الثانية، والسمنه ومضاعفاتها" لتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي وصحي.